78 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی شهرداری شیراز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا خیراندیش ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه این میزان اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، عنوان کرد: در سال گذشته نیز طرح های مهمی در سطح شهر شیراز اجرا شد که از آنجمله می توان به افتتاح پارکینگ طبقاتی طالقانی با گنجایش 500 واحد سواری، سالن ورزشی سراج، فرهنگسرای طاووسیه، ورزشگاه تل ریگی، پارک و تندیس شهید دوران، تقاطع غیر همسطح ابوذر غفاری و کنارگذر خلیلی و سلمان و...اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه امسال نیز شاهد شکوفایی طرح های عمرانی شیراز خواهیم بود، عنوان کرد: در شیراز حدود 33پروژه "هدف 90" در چشم انداز شهر دیده شده که تعداد 25پروژه آن مربوط به بحث ایجاد تقاطع غیر همسطح است و در تلاشیم که اکثر این پروژه ها از جمله پل خلیلی، بزرگراه وحدت، تقاطع فضیلت و فاز اول آرامستان احمدی را در نیمه نخست سال جاری به بهره برداری برسانیم.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به تونل سعذدی و کوهساری مهدی نیز بیان کرد: تونل سعدی با 500متر طول تاثیر زیادی را از لحاظ اقتصادی در محله سعدی شیراز خواهد داشت و تاکنون 205متر از آن تکمیل شده و امیدواریم در نیمه اول سال جاری قابل استفاده شود و در خصوص کوهساری مهدی نیز با مشکل عدم هماهنگی سازمانها و نهادها مواجه هستیم که البته با میانجیگری امام جمعه شیراز و استاندار فارس رفع شد.

خیراندیش در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون مسائل و ابهامات موجود در اختصاص بودجه به پروژه تنگ سرخ از سوی وزارت کشور نیز بیان کرد: هیچ بخشی تا این لحظه برای این پروژه اعتباری اختصاص نداده است و در حال حاضر نیز مطالعات احداث سد تنگ سرخ با توجه به نیاز شهر شیراز به اتمام رسیده و مورد بازبینی سازمان آب نیز قرار گرفته است.