اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه شامل 45 اثر از هنرمندان مرکز هنرهای تجسمی شامل حمید عجمی، صداقت جباری، مسعود صالحی و حسین غلامی است.

آثار این نمایشگاه در قالب شیوه‌های سنتی خوشنویسی ایرانی همچون سیاه‌مشق، چلیپا، قطعه و کتابت خلق شده‌اند. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز به نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری مراجعه کنند.

- اجرای نمایش "اونور قاب خواب‌نماها" به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور با موضوع عفاف و حجاب در مدارس دخترانه تهران از سر گرفته شد. این نمایش به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به صورت چرخشی در مدارس دخترانه اجرا می‌شود.

"اونور قاب خواب‌نماها" پارسال با استقبال مدارس دخترانه روبرو شد و به درخواست سایر مدارس مناطق آموزش و پرورش تهران تا پایان خردادماه به اجرا درمی‌آید.



- نهمین همایش "شرح فراق" ویژه بزرگداشت شهید علی صیاد شیرازی با عنوان "صیاد دل‌ها" با حضور فرزند این شهید و برخی از همرزمان و فرماندهان دوران دفاع مقدس پنجشنبه 27 فروردین در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

در بخش جنبی این همایش به همت خانه عکاسان حوزه هنری 53 قطعه عکس از دوران جوانی، تحصیل، سربازی، دفاع مقدس، بعد از جنگ و شهادت وی در قالب نمایشگاهی در نگارخانه ابوالفضل عالی برپا می‌شود. در این نمایشگاه امیر سرتیپ دربندی و امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی از همرزمان شهید صیاد شیرازی خاطرات خود را روایت می‌کنند.

- همایش بزرگ "نگارگران" به کوشش حوزه هنری استان فارس با حضور اسکندر پورخرمی، سرحدی، تجویدی و جمعی از نگارگران استانی 27 و 28 فروردین در ارگ کریمخانی شیراز برگزار می‌شود. در این همایش نگارگران به خلق آثار در زمینه‌های تذهیب، گل، مرغ و مینیاتور می‌پردازند.

این همایش با هدف تبادل نظر و استفاده عملی از تجربه‌ها و راهنمایی استادان این رشته در لحظه تولید اثر با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس برگزار می‌شود.