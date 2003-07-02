به گزارش خبرنگار هنري" مهر" ، اين رسيتال به همت نمايندگي رسمي پيانوهاي ياماها در ايران ، " بزرگ لشگري" ، برگزار مي شود.
در اين كنسرت خانم " ايزومي مي يا موتو" قطعات كلاسيك و ايراني مي نوازد. از جمله اين قطعات مي توان به قطعه " سونات پيانو در ر ماژور" اثر موتسارت، " درياي بهار" اثر ميچيو مياجي، " دختري با موهاي بلند " اثر دبوسي، " محبت " اثر اردشير رو حاني و " سونات فانتزي دانته" اثر فرانتس ليست ، اشاره كرد.
"ايزومي مي مي يا موتو " ، سال گذشته نيز به ايران آمده بود و در فرهنگسراهاي نياوران و ارسباران رسيتال پيانو برگزار كرده بود.
در فرهنگسراي نياوران
نوازنده ژاپني قطعاتي از موسيقي كلاسيك و ايراني را اجرا مي كند
خانم " ايزومي مي يا مو تو " نوازنده ژاپني ، روز هاي 14 و 15 تير ماه جاري ، قطعاتي از موسيقي كلاسيك و ايراني را در فرهنگسراي نياوران اجرا مي كند.
کد مطلب 8612
نظر شما