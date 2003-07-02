  1. هنر
  2. سایر
۱۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۳

در فرهنگسراي نياوران

نوازنده ژاپني قطعاتي از موسيقي كلاسيك و ايراني را اجرا مي كند

نوازنده ژاپني قطعاتي از موسيقي كلاسيك و ايراني را اجرا مي كند

خانم " ايزومي مي يا مو تو " نوازنده ژاپني ، روز هاي 14 و 15 تير ماه جاري ، قطعاتي از موسيقي كلاسيك و ايراني را در فرهنگسراي نياوران اجرا مي كند.

به گزارش خبرنگار هنري" مهر" ، اين رسيتال  به همت نمايندگي رسمي پيانوهاي ياماها در ايران ،  " بزرگ لشگري" ،  برگزار مي شود.
در اين كنسرت خانم " ايزومي مي يا موتو"   قطعات كلاسيك و ايراني مي نوازد. از جمله اين قطعات مي توان به قطعه "  سونات پيانو در  ر  ماژور"  اثر موتسارت، "  درياي بهار"  اثر ميچيو مياجي،  " دختري با موهاي بلند "  اثر دبوسي،  " محبت "  اثر اردشير رو حاني  و " سونات فانتزي دانته" اثر فرانتس ليست ، اشاره كرد.
"ايزومي مي مي يا موتو " ،  سال گذشته  نيز به ايران آمده بود و در فرهنگسراهاي نياوران و ارسباران رسيتال پيانو برگزار كرده بود.
کد مطلب 8612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها