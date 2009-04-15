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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

یدیعوت آحارونوت خبر داد :

پیدا شدن اسناد محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی در زباله ها

پیدا شدن اسناد محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی در زباله ها

یک روزنامه عبری از پیدا شدن اسناد محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی در زباله های اطراف یک پایگاه هوایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت با اعلام این خبر در ادامه نوشت : یک نفر بسته ‌بزرگی از اسناد فوق محرمانه‌ ارتش اسرائیل را در میان زباله ‌های نزدیک یکی از پایگاه‌ های هوایی ارتش کشف کرد .

این اسناد شامل جزئیات دقیق حملات هوایی جنگنده‌ های صهیونیستی در طول جنگ علیه نوار غزه بود.

به نوشته این روزنامه، این اطلاعات مربوط به اسامی خلبانها، دستورات صادر شده به خلبانها، زمان انجام عملیات، اهداف مورد نظر که باید تخریب می ‌شد و جزئیات کامل عملیات جنگنده‌ ها در طول جنگ نوار غزه است.

این اسناد در حالی کشف می شوند که رژیم صهیونیستی به مخفی کاری معروف است.

کد مطلب 861213

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