"ايرج نعيمايي" مدير عامل انجمن موسيقي ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"،در خصوص ذكر عنوان " مسئول بخش پژوهش و اجراي تعدادي از نوارهاي موسيقي مجموعه موسيقي نواحي ايران انجمن موسيقي" در حكم انتصاب "مهدي نوروزي " به عنوان مسئول واحد سنجش و ارتقا كيفي آثارموسيقي ( واحد نظارت و ارزشيابي ) گفت: ايشان نيز ازهمكاران ما و آقاي "حميدرضا اردلان" بودند،اما مسئوليت كار به عهده آقاي اردلان بود.
وي ادامه داد: در اين كار كه مجري آن "انجمن موسيقي ايران" بوده است افرادي چون " محمدرضا درويشي"،" مجيد لطيفي سرشت "،"علي اشرفي" و ديگر پژوهشگران فعاليت داشتند،آقاي "مهدي نوروزي" نيزاز جمله اين دوستان بودند.
"ايرج نعيمايي" مدير عامل انجمن موسيقي ايران:
مسئوليت اجراي نوارهاي موسيقي نواحي ايران به عهده "مهدي نوروزي" نبوده است
مسئوليت اجراي نوارهاي موسيقي نواحي ايران به عهده "مهدي نوروزي" نبوده، مسئوليت اين كار را "حميدرضا اردلان" عهده دار بوده است.
"ايرج نعيمايي" مدير عامل انجمن موسيقي ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"،در خصوص ذكر عنوان " مسئول بخش پژوهش و اجراي تعدادي از نوارهاي موسيقي مجموعه موسيقي نواحي ايران انجمن موسيقي" در حكم انتصاب "مهدي نوروزي " به عنوان مسئول واحد سنجش و ارتقا كيفي آثارموسيقي ( واحد نظارت و ارزشيابي ) گفت: ايشان نيز ازهمكاران ما و آقاي "حميدرضا اردلان" بودند،اما مسئوليت كار به عهده آقاي اردلان بود.
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