مسئوليت اجراي نوارهاي موسيقي نواحي ايران به عهده "مهدي نوروزي" نبوده است

"ايرج نعيمايي" مدير عامل انجمن موسيقي ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"،در خصوص ذكر عنوان " مسئول بخش پژوهش و اجراي تعدادي از نوارهاي موسيقي مجموعه موسيقي نواحي ايران انجمن موسيقي" در حكم انتصاب "مهدي نوروزي " به عنوان مسئول واحد سنجش و ارتقا كيفي آثارموسيقي ( واحد نظارت و ارزشيابي ) گفت: ايشان نيز ازهمكاران ما و آقاي "حميدرضا اردلان" بودند،اما مسئوليت كار به عهده آقاي اردلان بود.

وي ادامه داد: در اين كار كه مجري آن "انجمن موسيقي ايران" بوده است افرادي چون " محمدرضا درويشي"،" مجيد لطيفي سرشت "،"علي اشرفي" و ديگر پژوهشگران فعاليت داشتند،آقاي "مهدي نوروزي" نيزاز جمله اين دوستان بودند.