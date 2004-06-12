" جوجه اردك من" در گروه سينمايي كودك و نوجوان اكران مي شود

اين فيلم داستان يك دانشجوي عكاسي است كه در راه بازگشت از خانه مادري اش تخم اردك بزرگي را به عنوان سوژه عكاسي خريداري مي كند . غافل از اين كه صاحب تخم به دنبال او راهي شده است.

فيضي درباره دير اكران شدن فيلم خود گفت: " معمولا اكران فيلم هاي كودك و نوجوان دركشورمان با مشكل مواجه است. چرا كه اين سينما متولي ثابت قدم و پيگير ندارد . نمي خواهم زحمت پخش كننده فيلم را ناديده بگيرم اما احتمالا اكران فعلي فيلم نيز به دليل حضور رضا شفيعي جم در " جوجه اردك من" است . مي دانيد در حال حاضر شفيعي جم با توجه به حضورش در يك برنامه تلويزيوني مي تواند براي مخاطب جذاب باشد.

او افزود: وضعيت اكران از زماني كه طرح آزاد سازي سينماها اجرا شده سخت تر شده است.فيضي اظهار اميدواري كرد با اطلاع رساني خوب و مناسب به خانواده ها، اين فيلم مخاطب خود را بيابد.

" جوجه اردك من " در بيست و يكمين جشنواره فيلم فجر و هجدهمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان به نمايش در آمده است . اين فيلم در جشنواره اصفهان با استقبال تماشاگران مواجه شد اما اين موفقيت در جشنواره فيلم فجر به وقوع نپيوست.

شبنم قلي خاني ، رضا شفيعي جم ، اردلان شجاع كاوه و رضا فيض نوروزي از بازيگران اين فيلم موزيكال هستند .موسسه بشرا فيلم تهيه وهدايت فيلم پخش " جوجه اردك من" را بر عهده دارند.

"جوجه اردك من " پس از فيلم " علي و دني " دومين فيلمي ست كه در گروه تازه سينماهاي كودك و نوجوان به نمايش در مي آيد .