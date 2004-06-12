" جوجه اردك من" در گروه سينمايي كودك و نوجوان اكران مي شود

اين فيلم داستان يك دانشجوي عكاسي است كه در راه بازگشت از خانه مادري اش تخم اردك بزرگي را به عنوان سوژه عكاسي خريداري مي كند . غافل از اين كه صاحب تخم به دنبال او راهي شده است.
فيضي درباره دير اكران شدن فيلم خود گفت: " معمولا اكران فيلم هاي كودك و نوجوان دركشورمان با مشكل مواجه است. چرا كه اين سينما متولي ثابت قدم و پيگير ندارد . نمي خواهم زحمت پخش كننده فيلم را ناديده بگيرم اما احتمالا اكران فعلي فيلم نيز به دليل حضور رضا شفيعي جم در " جوجه اردك من" است . مي دانيد در حال حاضر شفيعي جم با توجه به حضورش در يك برنامه تلويزيوني مي تواند براي مخاطب جذاب باشد.
او افزود: وضعيت اكران از زماني كه طرح آزاد سازي سينماها اجرا شده سخت تر شده است.فيضي اظهار اميدواري كرد با اطلاع رساني خوب و مناسب به خانواده ها، اين فيلم مخاطب خود را بيابد.
" جوجه اردك من " در بيست و يكمين جشنواره فيلم فجر و هجدهمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان به نمايش در آمده است . اين فيلم در جشنواره اصفهان با استقبال تماشاگران مواجه شد اما اين موفقيت در جشنواره فيلم فجر به وقوع نپيوست.
شبنم قلي خاني ، رضا شفيعي جم ، اردلان شجاع كاوه و رضا فيض نوروزي از بازيگران اين فيلم موزيكال هستند .موسسه بشرا فيلم تهيه وهدايت فيلم پخش " جوجه اردك من" را بر عهده دارند.
"جوجه اردك من " پس از فيلم " علي و دني " دومين فيلمي ست كه در گروه تازه سينماهاي كودك و نوجوان به نمايش در مي آيد .
فيلم " جوجه اردك من" به كارگرداني امير فيضي از روز چهارشنبه 27 خرداد ماه در ده سينماي گروه كودك و نوجوان روي پرده مي رود.
اين فيلم داستان يك دانشجوي عكاسي است كه در راه بازگشت از خانه مادري اش تخم اردك بزرگي را به عنوان سوژه عكاسي خريداري مي كند . غافل از اين كه صاحب تخم به دنبال او راهي شده است.
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