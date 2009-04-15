منصوریان در تمرین استقلال / غیبت سه آبی پوش

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوریان، رئیس آکادمی فوتبال باشگاه استقلال مهمان تمرین عصر امروز آبی پوشان بود. او با حضور در جمع مربیان و بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران بار دیگر وفاداری خود به تیم محبوبش را نشان داد.

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 16 آغاز شد تا یک ساعت و 20 دقیقه به طول انجامید.

محمد سعید نفریه، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال دیگر مهمان ویژه تمرین امروز آبی پوشان بود. او با حضور در کنار اعضا کادر فنی تیم فوتبال استقلال از آنها خواست که با روحیه‌ای مضاعف تیم را برای دیدارهای پیش رو آماده کنند.

مجتبی جباری که غایب بزرگ تیم فوتبال استقلال در بازی با سایپاست، امروز با 15 دقیقه تاخیر در محل تمرین آبی‌پوشان حضور یافت. او پس از گفتگویی کوتاه با امیر قلعه نویی به جمع بازیکنان ملحق شد.

پژمان منتظری، هاشم بیک زاده و رینالدو غایبان تمرین امروز استقلال بودند. این سه بازیکن در دیدار عصر پنجشنبه مقابل سایپا غایب خواهند بود.

حدود 150 نفر از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران با حضور در ورزشگاه دستگری تماشاگر تمرین امروز این تیم بودند. آنها با سردادن شعارهایی به حمایت از امیر قلعه نویی پرداختند.

در ابتدای تمرین امروز بازیکنان بصورت اختیاری بدن‌های خود را گرم کرده و با کار با توپ تمرین را دنبال کردند. آبی پوشان در ادامه در قالب سه گروه به بازی آقا وسط پرداختند و سپس مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار آنها قرار گرفت.

در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال استقلال یکی از گزارشگران سیما با حراست ورزشگاه دستگردی درگیر شد این قائله با دخالت قلعه نویی ختم به خیر شد.