مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متوسط سهم پالایشگاه آبادان در تصفیه نفت خام کشور 25 درصد و در تولید بنزین 22 درصد که با اجرای فاز سوم طرح بهینه سازی پالایشگاه آبادان سهم این پالایشگاه در تولید بنزین کشور به 28 تا 29 درصد افزیش خواهد یافت.

علیرضا ابهجی راه اندازی فاز سوم طرح بهینه سازی پالایشگاه آبادان را یکی از پروژه های مهم این شرکت دانست و افزود: فاز سوم این طرح احداث یک واحد کت کراکر جدید با ظرفیت روزانه 45 هزار بشکه است و در کنار این واحد، واحدهای دیگری مانند الکیلاسیون با ظرفیت روزانه 12 هزار بشکه، ایزومریزاسیون، گاز بوتان، اسید پلانت و واحدهای جانبی نیز احداث خواهد شد.

وی زمان راه اندازی این پروژه را اوایل نیمه دوم سال جاری اعلام کرد و بیان داشت: با اجرای فاز سوم طرح بهینه سازی پالایشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه روزانه شش تا هفت میلیون لیتر افزایش می یابد و به روزانه 17 میلیون لیتر می رسد.

ابهجی ادامه داد: این پروژه با مشارکت دو شرکت ایرانی پی. ک و یی. سی. سی از سوی شرکت پالایش نفت آبادان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1378 با تشکیل واحد مهندسی طرح و پروژه ها در پالایشگاه آبادان طرح توسعه پالایشگاه با هدف بازسازی، بهسازی و افزایش تولید بنزین و کاهش نفتکوره در سه مرحله از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تصویب شد.

این مسئول عنوان کرد: مرحله نخست این طرح شامل احداث واحد تقطیر در خلا و واحدهای جانبی و بهینه سازی بود که با سرمایه گذاری نزدیک به 100 میلیون دلار در سال 84 به بهره برداری رسید.

وی گفت: واحدهای تقطیر در خلا و گرانروی برای کاهش نفتکوره تولیدی پالایشگاه و یک واحد تصفیه آب ترش از جمله واحدهای احداث شده در این مرحله است.

ابهجی افزود: مرحله دوم این طرح شامل واحد تقطیر در اتمسفر با ظرفیت روزانه 210 هزار بشکه و یک واحد تقطیر در خلا با ظرفیت روزانه 110 هزار بشکه است که این واحدها جانشین واحدهای تقطیر قدیمی 70، 75 و 80 خواهد شد.

وی یادآور شد: این پروژه با سرمایه گذاری یک میلیارد و 500 میلیون دلاری از سوی شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران در حال انجام و کار مهندسی آن به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اضافه کرد: فاز سوم طرح بهینه سازی پالایشگاه آبادان یکی از پروژه های اصلی این شرکت است که برای راه اندازی آن به 280 میلیون یورو و صد میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که در مجموع حدود 500 میلیون دلار در این بخش هزینه خواهد شد.