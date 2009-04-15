مشکلات کشور با انتخاب مدیران با تجربه رفع می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آبادان، میرحسین موسوی عصر چهارشنبه در جمع مردم آبادان در مسجد موسی بن جعفر این شهر اظهار داشت: خوزستان، اهواز، آبادان و خرمشهر برای مردم ما در دورترین نقاط کشور هم ناشناخته نیستند چرا که ایستادگی و مقاومتهای فراوان آنها برای حفظ کشور و اهداف انقلاب اسلامی همواره در خاطره ها می ماند و اگر این رشادتها نبود امروز انقلاب اسلامی ایران پایدار نمی ماند.

وی با بیان اینکه در گوشه گوشه کشور، خوزستان به عنوان بخش جدانشدنی از خاطره های یک ملت در دل مردم وجود دارد و این سرمایه ای کم برای مردم آبادان و استان خوزستان نیست، افزود: انتخابات که یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در کشور ماست به مردم فرصت می دهد که بار دیگر بیاندیشند و تصمیمی دوباره بگیرند.

مردم باید در انتخابات آتی درست ترین تصمیم خود را اتخاذ کنند

میرحسین موسوی ادامه داد: این ماهها، ماههای حساسی برای کشور ماست. مردم ما باید با بررسی برنامه های کاندیداها و با آگاهی کامل پس از بررسی هایی که صورت خواهند داد تصمیمی دوباره بگیرند که این تصمیم می توانند تثبیت دولت فعلی و یا انتخاب دولتی جدید باشد.

وی با بیان اینکه در ماههای آینده تصمیمگیری از سوی مردم در مسائل مختلف کشور در بعد داخلی منطقه ای و بین المللی بسیار تاثیرگذار خواهد بود گفت: مردم باید در انتخابات آتی درست ترین تصمیم خود را اتخاذ کنند.

میرحسین موسوی همچنین با اشاره به ذخایر زیرزمینی، آبهای فراوان، دشتهای بسیار و نیروی انسانی قوی استان خوزستان اظهار داشت: با این شرایط باید خوزستان وضعیتی بهتر از شرایط کنونی داشته باشد و مشکلاتی همچون آب آشامیدنی نامطلوب، بیکاری و تورم گریبانگیر این استان نباشد چرا که خوزستان از طرفی به کشورهای عراق، کویت، عربستان و خلیج فارس راه دارد و از سوی دیگر به بازار 70 میلیونی متصل است اما چرا نباید این استان همچون برخی نقاط کشورهای همسایه پررونق و توسعه یافته باشد.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: برای ما مهم است که چرا وضعیت استان خوزستان و به خصوص آبادان چنین است. چرا مشکل آب، وضعیت بهداشتی نامطلوب، گرد و غبار و مشکل بیکاری در این استان حل نمی شود. این موضوع نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد اما غیر قابل حل نیست.

وی همچنین تاکید کرد: قطعا با همکاری کشورهای منطقه و مدیران استان خوزستان می توان بر مشکل گرد و غبار در این استان فائق شد چرا که ما در گذشته با چنین مشکلی البته در سطح پایینتر روبرو بودیم اما با "مالش پاشی" این موضوع را حل کردیم اما مسئله فعلی به تصمیمگیری در سطح کلان تری نیاز دارد.

باید به مشکلات خوزستان و آبادان به صورت ملی نگریسته شود

میرحسین موسوی با تاکید براینکه باید به مشکلات خوزستان و آبادان به صورت ملی نگریسته شود و البته مردم نیز برای حل این مشکلات کمک کنند یادآور شد: اگر می خواهیم مردم مناطق مرزنشین ما از مرزهای کشور به خوبی حفاظت و صیانت کنند و از این طریق امنیت کشور را به صورت بهترین رقم بزنند باید به مشکلات این مناطق رسیدگی بیشتری داشته باشیم.

انتقاد از تغییرات مدیریتی در استان خوزستان

وی افزود: اگر با عزم جدی به سمت حل مشکلات آب، مناطق آزاد و سایر مشکلات موجود در آبادان برویم قطعا به نتیجه مطلوبی دست خواهیم یافت اما باید اشاره کرد که یکی از مهمترین مشکلاتی که آبادان با آن دست به گریبان است تغییر مدیریتها و مدیران استانی است و بر اساس همین مسئله نمی توان پروژه هایی همچون منطقه آزاد آبادان را پیش برد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم خاطرنشان کرد: اگر به کشورهای بزرگ بنگریم بعضا مدیریتها در آن کشورها به بیش از 10 سال می رسد که این یکی از رمزهای موفقیت آنان است اما متاسفانه ما در حفظ مدیران برعکس عمل می کنیم و مدیران با تجربه برای ما ارزشی ندارند و این تغییرات در کشور ما کاملا غیر عادی است.

ابراز تاسف از بی بهره بودن کشور از مدیران شایسته طی چند سال اخیر

میرحسین موسوی با ابراز تاسف از بی بهره بودن کشور از مدیران شایسته طی چند سال اخیر گفت: اگر این نوع بهره گیری از مدیران با تجربه تسهیل نشود بسیاری از مشکلات کشور از جمله مشکلات آبادان نیز حل نخواهد شد.

وی با اشاره به در پیش بودن 29 فروردین و روز ارتش تصریح کرد: البته بنده در روز 3 خرداد روز سپاه نیز سخنرانی خواهم کرد اما باید بگویم در راه حفظ کشور در دوران دفاع مقدس نیروهای بزرگ مردمی، ارتش و سپاه در کنار شما مردم آبادان بودند و این رمز موفقیت ما در جنگ تحمیلی بود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاشهای وسیعی از سوی ضد انقلاب برای از بین بردن ارتش صورت گرفت اما نگاه تیزبین امام باعث حفظ این نهاد شد، گفت: دشمن در ابتدای حمله به کشورمان تصور می کرد که ما نیروی دفاعی و ارتش منسجمی نداریم اما خوشبختانه خلاف این موضوع ثابت شد. بنده هم در ارتش دوستانی همچون شهیدان نامجو، فلاحی، صیاد شیرازی و نیارکی داشتم که جا دارد در اینجا یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم.

وی با بیان اینکه شکست حصر آبادان به فرمان امام خمینی (ره) باعث برگرداندن خرمشهر بود، یادآور شد: اگر این مسئله نبود ما امکان پیروزیهای بعد را در جنگ نداشتیم. امروز هم زمان آن رسیده است که یاد و خاطره شهدا و مردم آن روزها به خصوص مرحوم آیت الله جمی را که نماد استقامت و پایداری است پاس بداریم.

میرحسین موسوی افزود: اگر جمی زنده است به دلیل بودن او در بین مردم خود بود و شهادت می دهم وی همواره نگران بازسازی آبادان و خوزستان بعد از اتمام جنگ تحمیلی بود.

توضیح میرحسین موسوی درباره شعار انتخاباتیش

وی با اشاره به انتخاب شعار پیشرفت با قانون، عدالت و آزادی به عنوان شعار انتخاباتی خود در توضیح آن اظهار داشت: ما خواهان ایرانی پیشرفته هستیم و باید قانونگرایی را ملاک تصمیمات و عمل خود قرار دهیم.

مردم باید بدانند که چرا بعضی از درآمدهای نفتی ما به صندوق ریخته نمی شود

میرحسین موسوی با بیان اینکه نفت متعلق همه ملت ایران است و درآمد آن مربوط به مردم است، اضافه کرد: مردم باید بدانند که چرا بعضی از درآمدهای نفتی ما به صندوق ریخته نمی شود و این درآمدها کجا خرج می شود. بنده نمی خواهم بگویم خدایی ناکرده از این درآمدها استفاده شخصی شده است اما اگر قانون گریزی رسم شود این موضوع برای کشور ما خطرناک است.

دلیل اصلی میرحسین موسوی برای حضور در انتخابات

وی دلیل اصلی حضور خود در انتخابات را مسئله قانون گریزی دولت عنوان کرد و گفت: این موضوع در طول زمان دولت خدمتگزار را به یک دولت انتظامی مبدل می کند. ما یک سند چشم انداز 20 ساله داریم که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده است که باید طبق آن و بر مبنای برنامه های پنج ساله عمل کنیم.