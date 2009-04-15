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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۳۸

میرحسین موسوی وارد خرمشهر شد

میرحسین موسوی وارد خرمشهر شد

میرحسین موسوی دقایقی پیش به منظور سخنرانی در جمع مردم خرمشهر وارد این شهر شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرمشهر، میرحسین موسوی پس از ورود به خرمشهر به بیت آیت الله نوری امام جمعه این شهر رفت و با وی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله نوری امام جمعه خرمشهر در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای میرحسین موسوی گفت: شرایط خرمشهر امروز پس از گذشت دوره بازسازی بسیار بهتر از قبل شده است.

وی افزود: پس از اینکه خونین شهر به خرمشهر تبدیل شد حال باید تلاش کنیم که بزرگترین بندر تجاری کشور توسعه یافته و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

میر حسین موسوی پس از دیدار با آیت الله جمی به منظور سخنرانی در جمع مردم خرمشهر به مسجد جامع این شهر رفت و تا دقایقی دیگر در جمع مردم این شهر سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 861311

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