میرحسین موسوی وارد خرمشهر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرمشهر، میرحسین موسوی پس از ورود به خرمشهر به بیت آیت الله نوری امام جمعه این شهر رفت و با وی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله نوری امام جمعه خرمشهر در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای میرحسین موسوی گفت: شرایط خرمشهر امروز پس از گذشت دوره بازسازی بسیار بهتر از قبل شده است.

وی افزود: پس از اینکه خونین شهر به خرمشهر تبدیل شد حال باید تلاش کنیم که بزرگترین بندر تجاری کشور توسعه یافته و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

میر حسین موسوی پس از دیدار با آیت الله جمی به منظور سخنرانی در جمع مردم خرمشهر به مسجد جامع این شهر رفت و تا دقایقی دیگر در جمع مردم این شهر سخنرانی خواهد کرد.