دکترعلیرضا قائمی‌نیا که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سؤال که آیا این ضرورت حس می‌شود که ما در مقطعهای فوق لیسانس و دکترا رشته‌ای به نام فلسفه اخلاق داشته باشیم ؟ گفت: بله به خاطر این اهمیت فلسفه اخلاق دقیقاً این ضرورت وجود دارد.

وی افزود : فلسفه اخلاق یکی از رشته‌های بسیار گسترده فلسفی است که باید در مقاطع مختلف، واحدهای متناسبی برای این شاخه از فلسفه طراحی شود.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: فلسفه اخلاق مهمترین مباحث فلسفی راجع به رفتارهای اخلاقی آدمیان را مورد بررسی فلسفی قرار می‌دهد و این مسئله از زمان فلسفه یونان تا به امروز مورد توجه فلاسفه قرار گرفته است و در قرن بیستم یکی از پردامنه‌ترین مباحث فلسفی بوده است.

وی افزود: برای اینکه این شاخه در مقاطع دانشگاهی نیز به صورت گسترده و مستقل در آید باید رشته خاص این شاخه از دوره کارشناسی تأسیس بشود.

دکتر قائمی نیا در پاسخ به این سؤال که علت رشد نکردن فلسفه اخلاق در ایران چه بوده است ؟ گفت: این مسئله دلایل متفاوتی داشته است. یک دلیل این مسئله برجسته شدن مباحث هستی‌شناسی نسبت به دیگر مباحث فلسفه بوده است. معمولاً بزرگان و اندیشمندان ما دغدغه‌های هستی‌شناختی داشته‌اند تا اینکه به مباحث نظیر فلسفه اخلاق اهتمام داشته باشند.

سردبیر فصلنامه ذهن گفت : یک دلیل دیگرعدم رشد فلسفه اخلاق در ایران آن است که دیدگاههای گوناگونی که در فلسفه اخلاق در غرب مطرح شده است همه امکان طرح در میان مسلمانان و کشور ما را نداشته‌اند چرا که دیدگاههای غرب در فلسفه اخلاق با مبانی دینی و فلسفی ما تناسب چندانی ندارند .

قائمی نیا در پایان درباره آثارش در نمایشگاه کتاب گفت: کتاب "بیولوژی نص " قرار است از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شود. این کتاب راجع نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن کریم است.