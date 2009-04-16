سه هنر بومی قزوین ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حمید‌رضا قاسمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: استان قزوین با توجه به پیشینه تاریخی غنی از فرهنگ و هنری منسجم و منحصر به فرد برخوردار است که با شناسایی هنرهای بومی در مناطق مختلف و کشف این هنرها که دارای تاریخچه‌ای غنی و در نوع خود بی‌نظیر هستند، این معاونت اقدام به ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کرده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین عنوان کرد: هدف سازمان، شناسایی و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی است که در این راستا با کشف آثار در مناطق مختلف استان و تحقیق درباره چگونگی تهیه آن از زوال و نابودی این هنرها جلوگیری و این آثار به جامعه هنری معرفی می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: هنر موج بافی، ایزار و گلیم ژنده از جمله هنرهایی هستند که با شناسایی و تحقیق در خصوص طرز تهیه و تولید مواد به کار رفته در آنها و بر اساس فرمت‌های دفتر ثبت کشور این سه هنر برای ثبت در فهرست میراث ناملموس انتخاب و ارائه شده‌اند.

وی یادآور شد: امیدواریم با این روش بتوانیم صنایع دستی و هنرهای سنتی استان را احیا و با آموزش و تبلیغ در راستای رشد و زنده سازی آن گام موثری برداریم.

