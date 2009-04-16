مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

نحوه برگزاری آزمون ارتقاء دستیابی و تاریخ اعلام نتایج

ایران برای 1+5 بسته جدید می فرستد

مقام معظم رهبری: بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم در برابر قدرتهای زورگوست



اعتماد:

هاشمی ثمره استفعا داد

مردم دوم کابینه، رئیس ستاد احمدی نژاد می شود

گام دیگر مجلس برای کنترل بیشتر رسانه ها توسط دولت

مصونیت منابع خبری لغو شد



اعتماد ملی:

حلقه تکنوکراتها و اقتصاددانان تکمیل می شود؛ نجفی هم به اردوگاه کروبی پیوست

مخالفت اصولگرایان مجلس با بیانیه حقوق شهروندی کروبی

روز نا آرام در اهواز؛ سفر مهندس موسوی به خوزستان

ابرار:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: افزایش نرخ بیکاری در کشور

با تصویب مجلس، خبرگزاریها مشمول قانون مطبوعات شدند

کره شمالی خروج بازرسان آژانس را از نیروگاه "یونگ بیون" صادر کرد

اسرار:

میر حسین موسوی: ارزشهای انقلاب برای من زنده است

لیگ برتر در ایستگاه سی و سوم: حرکت روی تیغ تیز لیگ

کروبی: باید در انتخابات پیش رو حضور گسترده داشته باشیم

ابتکار:

هشدار وزیر اطلاعات؛ اژه ای: با پیامکهای تخریبی برخورد می کنیم

میر حسین موسوی خطاب به مخالفان: فقط دو ماه صبر کنید

رئیس جمهور در پاسخ به دعوت برخی کشورها؛ بسته جدیدی برای گفتگو ارائه می کنیم

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع): ایران از هیچ قدرتی واهمه ندارد

اعلام شرایط استخدام معلمان حق التدریسی

جمهوریخواهان در تدارک تظاهرات علیه اوباما در هفتصد شهر

ایران:

رئیس جمهور در اجتماع پرشور مردم استان کرمان با اشاره به تحولات بزرگ جهانی اعلام کرد: تدوین بسته پیشنهادی ایران برای مذاکرات جدید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع): توصیه بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم شدن به قدرتهای زورگو است

فرهنگیان در شهرکهای ویژه صاحب مسکن می شوند

تفاهم:

بیزینس مانیتور از "انفجار سرمایه گذاریها در آفریقا" سخن می گوید: قاره ی سیاه، برنده روزهای سیاه

حنا چشم گشود

دگرگونی مدارس باموج بلند فناوری

تهران امروز:

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره گزارش بودجه به رئیس مجلس نوشت: اتهام علیه دیوان بی مهری است به پاسداران بیت المال

بر اساس دستور العمل قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شاخصهای حقوق کارمندان تعیین شد

بررسی علت خشونتهای اخیر یونان

آنارشیستهای جوان در سرزمین اساطیر



جام جم:

رهبر انقلاب: بازگشت به نظام جهانی، به معنای تسلیم شدن است

چهار بانک آمریکایی در راه ایران

احمدی نژاد: ایران بسته جدید به 1+5 ارائه می کند

جمهوری اسلامی:

رئیس جمهور در اجتماع مردم کرمان اعلام کرد: تصویب 60 طرح بزرگ صنعتی برای ایجاد اشتغال و پیشرفت استان کرمان

مهندس میر حسین موسوی در اهواز: ارزشهای انقلاب برای من زنده است

رهبر انقلاب در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری: توصیه بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم شدن در مقابل قدرتهای زورگوست



حیات نو:

تدوین گر نقشه فقر کشور خبر داد؛ افزایش دو درصدی جمعیت زیر خط فقر

افزایش نرخ بیکاری در کشور، افزایش تعداد کودکان کار بر اثر شرایط بد اقتصادی

استقبال با شکوه مردم خوزستان از میر حسین موسوی: انرژی هسته ای ابزاری برای اثرگذاری در انتخابات شده است



خراسان :

واکنش آمریکا، انگلیس و فرانسه به گزارش نیویورک تایمز

پنجمین بز شبیه سازی شده داروساز جهان در ایران متولد شد

قانون حذف کنکور در برزخ

خبر:

تراز منفی در تجارت غیر نفتی سال 87 به 37 میلیارد دلار رسید

کارنامه تجارت خارجی؛ واردات سه برابر صادرات

مجتبی هاشمی ثمره با استعفا از سمت خود به ستاد انتخابات احمدی نژاد رفت

مرد سایه، آفتابی شد



دنیای اقتصاد:

سه ضلع رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به شهرستانها رفته اند؛ بازار گرم سفرهای استانی

ثمره هاشمی، مشاور ارشد احمدی نژاد استعفا داد تا ستاد وی را تشکیل دهد

کاهش قیمت مسکن در آمار رسمی

سیاست روز:

رئیس جمهور از طرح پیشنهاد تازه ایران خبر داد

آیا 1+5 به بسته تازه ایران چراغ سبز می دهد؟

پرونده حداقل دستمزد کارگران روی میز آقای وزیر

هفته سی و سوم لیگ برتر؛ رونمایی از چهره قهرمان شاید امروز

سرمایه:

وزیر کار آمار زمستان 87 را اعلام کرد؛ 12.5 درصد نرخ بیکاری

وزیر علوم 250 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها پس از پذیرش تمام داوطلبان خبر داد؛ امسال همه کنکوریها قبول می شوند

هشدار رئیس اتاق تهران: نفس تولید به شماره افتاده است

مقام معظم رهبری: دشمنان می دانند ایران از هیچ تشری واهمه ندارد

صدای عدالت:

وزیر اطلاعات: پیامکهای تخریبی قابل ردیابی است

استقبال پرشور مردم خوزستان از میر حسین

میر حسین: مخالف نظارت استصوابی هستم

استعفای انتخاباتی مشاور ارشد احمدی نژاد

قدس:

رهبر معظم انقلاب: توصیه بازگشت به نظام جهانی به معنی تسلیم مقابل قدرتهای زورگو است

رئیس کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران: تلفنهای همراه آلوده هستند

وزیر اقتصاد خبر داد: 60 میلیارد دلار خصوصی سازی در دستور کار دولت

کارو کارگر:

رهبر انقلاب در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین (ع): بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم مقابل قدرتهای زورگو است

در جمع دانشجوان اهواز؛ میر حسین: انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی باید مهمترین خواست ملت باشد

احمدی نزاد از طراحی بسته جدیدی برای ارائه به جهان خبر داد

کیهان:

فرمانده کل قوا در دانشگاه امام حسین (ع): نظام جهانی ناعادلانه است ایران تسلیم نمی شود

هاآرتص: حمله به مراکز هسته ای ایران یاوه گویی مقامات اسرائیل است

وزیر اطلاعات: فعالیت تخریبی سایتها ردیابی می شود

گسترش:

رئیس جمهوری در جمع مردم کرمان: بسته جدیدی به 1+5 ارائه خواهیم کرد

رئیس سازمان استاندارد مطرح کرد: تلاش دستهای پنهان برای تخریب برند ایرانی

طرح توسعه پالایشگاه مس سرچشمه به بهره برداری رسید

وطن امروز:

رهبر انقلاب: پیشرفتهای امروز ایران با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست

وزیر امور خارجه: اتهامات نخ نما علیه مقاومت ره به جایی نمی برد

مسعود ده نمکی در گفتگو با "وطن امروز" از اخراجی ها می گوید؛ دلم برای جنگ تنگ نشده



همشهری:

مقام معظم رهبری: توصیه بازگشت به نظام جهانی به معنی تسلیم مقابل قدرتهای زورگو است

آغاز بزرگترین انتخابات جهان در هند

رئیس جمهوری: ایران پیشنهاد جدید به 1+5 می دهد

هدف و اقتصاد:

وزیر کار احتمال داد: تغییر مجدد حداقل مزد کارگران

بازگشت به نظام جهانی به معنی تسلیم مقابل قدرتهای زورگو است

رئیس سازمان گسترش: ادغام خودروسازان از نظر سهامداری امکانپذیر نیست