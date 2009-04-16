به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه ، سنت شستن پای کشیشان توسط یک اسقف یا سراسقف از شام آخر مسیح برخاسته است، زمانی که عیسی مسیح پای حواریون خود را به نشانه فروتنی شست.

بسیاری از اسقفها برای گرامیداشت این رویداد انجیلی پای 12 نفر از کشیشان را شستشو می دهند اگرچه این سنت اجباری و جهانی نیست و هر اسقفی می تواند تصمیم بگیرد که این کار را انجام بدهد یا خیر. برای مثال پاتریاک الکسی دوم رهبر فقید کلیسای ارتدکس روسیه هرگز این سنت را در روز پنجشنبه مقدس اجرا نکرد درحالی که پاتریاک پیمن به عنوان سلف وی این سنت را انجام می داد.

علمای مسیحی ریشه این اقدام را به سنتهای مهمان نوازی در عید پاک باستانی نسبت داده اند. امروز نیز بسیاری از کلیساهای ارتدکس این سنت را اجرا می کنند.

این سنت پس از شام آخر مسیح حدود قرن ششم یا هفتم در شهر قدس کنونی اجرا شد تا بر نمادگرایی تصویری مراسم نیایشیروز پنجشنبه تأکید شود.

