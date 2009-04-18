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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۸:۵۰

"مسافر زمان 2" اوایل اردیبشت روی آنتن می‌رود

"مسافر زمان 2" اوایل اردیبشت روی آنتن می‌رود

مجموعه تلویزیونی "مسافر زمان 2" به کارگردانی مسعود نوابی از اوایل اردیبهشت‌ماه از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 20 قسمت 45 دقیقه‌ای به نویسندگی فاطمه خدامی و بهرام نامی و تهیه‌کنندگی ذبیح‌الله اوجاقلو تهیه می‌شود.

هم‌اکنون محسن توکلی و جاوید خوشدل به ترتیب مشغول تدوین و صداگذاری "مسافر زمان 2" هستند. تصویربرداری این مجموعه  اول خرداد سال 87 در استان فارس آغاز شد و پس از کار در شهرهای تهران، یاسوج، شیراز و زنجان اسفندماه پارسال به پایان رسید.

اسماعیل محرابی، علی دهکردی، جعفر دهقان، مائده طهماسبی، زیبا بروفه، بهاره رهنما، نیما فلاح، مهدی صبایی، رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، ولی‌الله مومنی، زهره صفوی، پردیس افکاری، مازیار اکبری، محمدرضا ساربان و آزاده ریاضی در مجموعه "مسافر زمان 2" بازی کرده‌اند.

این مجموعه روایت زندگی ناهید و هوشیار است که شرط ازدواج آنها با یکدیگر فروش خانه کلنگی پدر هوشیار است تا بتوانند با آن به زندگی خود سر و سامان بدهد، اما پدر هوشیار خانه را نمی‌فروشد، چرا که در این خانه در جستجوی گنجی است که اجداد وی از آن صحبت کردند. جستجوی گنج، خانواده هوشیار را به غاری باستانی می‌کشاند که ...

عوامل پروژه "مسافر زمان 2" عبارتند از سعید خادمی مدیر تصویربرداری، خسرو کیوانمهر صدابردار، فرهاد عزیزی‌فرد طراح صحنه و لباس، علیرضا قومی طراح گریم، حمیدرضا وفایی مدیر تولید و رضا فخاریه جلوه‌های ویژه رایانه‌ای.

کد مطلب 861407

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