بخش مهمی از میراث فرهنگی ایران توسط مردم کرمان پایه گذاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه در آغاز جلسه استانی هیئت دولت در کرمان با بیان اینکه مردم استان کرمان با نشاط ، امید و با صلابت پای آرمانهای انقلاب ایستاده اند گفت: دیروز اقشار مختلف مردم کرمان با هوشمندی از فرصت استقبال از خادمان خود استفاده کرده و بار دیگر عظمت ایران را در جهان به نمایش گذاشتند.

احمدی نژاد افزود: دیروز مردم کرمان همگی یک صدا و یکپارچه مواضع خود را با هوشمندی فریاد می کشیدند و این حضور ماموریت و مسوولیت دولت را برای خدمتگزاری مضاعف می کند.

وی اضافه کرد: به خاطر وجود چنین مردمی از خداوند متعال سپاسگزاریم و از مردم نیز که همواره موجب عزت و چشم روشنی مردم ایران هستند تشکر می کنیم و امیدواریم که خدای متعال توفیق قدر شناسی از این مردم و خدمتگزاری صادقانه به آنان را به ما عطا کند.

رئیس جمهور در ادامه استان کرمان را دیار ایمان، نجابت، پاکی، شجاعت دانست و اظهار داشت: استان کرمان و مردم بزرگوار آن در طول تاریخ پاسدارانی صدیق از فرهنگ، عزت وشرف ملت ایران بوده اند.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مردم کرمان یکپارچه، همدل و متحد در مسیر آرمانهای الهی و انقلاب حرکت می کنند، خاطرنشان کرد: همه جهتگیریها و حضور مردم این دیار افتخار آمیز است و اخلاق و فرهنگ مردم کرمان برای یک زندگی پاک و سازنده نمونه و الگو می باشد.

رئیس جمهور از چندین منطقه محروم شهر کرمان بازدید و از نزدیک به مشکلات این مناطق رسیدگی کرد.



محمود احمدی نژاد پس از اتمام نشست کارگروههای تخصصی کشاورزی، آب و مسکن به همراه استاندار و مسوولان شهری از چندین منطقه محروم شهر کرمان بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در بهبود وضعیت این مناطق به مسوولان استان صادر کرد.