جلسه کارگروههای کشاورزی، آب و مسکن در استان کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروههای تخصصی کشاورزی، آب و مسکن استان کرمان چهارشنبه شب به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و با حضور وزرای مربوطه، مسوولان استانی، مدیران بانکها، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مردم استان در مجلس به منظور بررسی پیشنهادهای کارگروه برگزار شد.

رئیس جمهور در این نشست بر ضرورت ساماندهی و بر چیده شدن کپرنشینها تاکید کرد و از مسوولان خواست این موضوع را هر چه سریعتر به سامان برسانند.

اجرای سدهای خاکی در سطح استان، حفاظت خاک و آبخیزداری، احداث و بازگشایی راههای مناطق عشایری، مدیریت بر منابع آبی، ساماندهی مسکن کپرنشینان جنوب استان، اعطای تسهیلات با سود پایین برای مقاوم سازی مسکن استان، اتمام مطالعات فاضلاب شهرهای سیرجان و جیرفت و طرح آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تعدادی از آنها برای تصویب نهایی به جلسه هیئت دولت موکول شد.

