تمام مزارع کشت گندم دیم در بوشهر از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا چراغی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در سال زراعی 88 - 87 پیش بینی می شد کشت گندم دیم در سطح 105هزار و 400هکتار در استان بوشهر صورت گیرد که به علت خشکسالی فقط 82 هزار و 300 هکتار زیر کشت دیم گندم رفت و از این میزان سطح کشت نیز به دلیل نبود بارش هیچ برداشتی صورت نخواهد گرفت .

وی با بیان این که همچنین 33 درصد گندم آبی بوشهر به دلیل شرایط جوی نامناسب و کمبود بارندگی به مرحله برداشت نرسیده است، اظهار داشت: در سال زراعی یاد شده ، 18هزار و 700هکتار از اراضی این استان زیر کشت گندم آبی رفت که به دلایل یاد شده شش هزار و 100 هکتار از این کشتزارها قابل برداشت نیست .

وی با اشاره به اینکه برداشت گندم از 12هزار و 600هکتار از کشتزارهای آبی قابل برداشت محصول در این استان آغاز شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 31 هزار و 500 تن گندم از مزارع آبی استان بوشهر برداشت شود که این میزان یک سوم متوسط برداشت گندم از مزارع آبی و دیم این استان در سال هایی است که خشکسالی نبوده است .