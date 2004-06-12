امكان دستيابي به درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سالجاري از خصوصي سازي وجود دارد

رئيس دانشكده اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان مطلب فوق گفت: حتي در صورتي كه در سالجاري بانكها و بخشي از بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند، بيش ازدرآمد پيش بيني شده بودجه سال 83 از طريق خصوصي سازي حاصل خواهد شد.

دكتر محمد حسين مهدوي عادلي با اشاره به اين كه بايد قوانين و مقررات خصوصي سازي ( واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي) شفاف باشد، افزود: هم اكنون درباره واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي بحث هاي زيادي وجود دارد كه مي شود آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد يا نه؟ زيرا در قانون اساسي آمده است كه بانكها بايد دولتي باشند.

وي روند خصوصي سازي درسال گذشته را بسياركند دانست و تصريح كرد:خصوصي سازي به معناي واقعي خود صورت نگرفته و بيشتر واحدهاي بزرگ دولتي به بخش هايي نظيرتامين اجتماعي واگذار شده است، بنابراين، اين نوع واگذاري را نمي توان خصوصي سازي ناميد.

مهدوي عادلي با تاكيد بر اين كه بايد هر چه سريعتر شركتهاي دولتي تحت پوشش وزارت نيرو را به بخش خصوصي توانمند واگذار كرد، خاطرنشان كرد: در صورت كه اين كار صورت گيرد وزارت نيرو مي تواند با 50 درصد درآمدي كه از اين طريق بدست مي آورد با ايجاد نيروگاه جديد ، به توان ظرفيت برق توليدي كشور بيفزايد.

به گفته وي، در حال حاضر بسياري از نيروگاه هاي وزارت نيروبه علت نبود بودجه لازم بلاتكليف مانده است.

رئيس دانشكده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اين كه درطول سال هاي اخير نه تنها از تصدي دولت در اقتصاد كشور كاسته نشده است ، بلكه دولت چاق تر نيز شده است، گفت: به طوركلي بايد مالكيت شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي توانمند واگذار كنيم تا آنوقت با اتخاذ سياست هاي مناسب شاهد خصوصي سازي به معناي واقعي خود در كشور باشيم.