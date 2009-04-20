فرهنگ و کارآفرینی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: امروزه انسانهای کارآفرین را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می کنند زیرا وجود انسانهای کارآفرین موجب ایجاد بسترهای موفقیت می شود .

همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها، ضرورت کارآفرینی در سازمانها احساس می شود .

در این ارتباط وظیفه سازمانهای پویا و پیشرو کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرین است . برای دستیابی به کارآفرینی نیازمند به ابزار هستیم . یکی از ابزارهای مناسب برای رشد و توسعه کارآفرینی وجود فرهنگ حامی کارآفرینی است.

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ از دو سو قابل بحث است : از یکسو نتایج کارآفرینی است که بر جامعه تأثیر می گذارد و از سوی دیگر خود فرآیند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که هم متأثر از مبانی فرهنگ جامعه است و هم می تواند در آن تحولات اساسی ایجاد کند.

در واقع فرآیند کارآفرینی در بطن خود فرهنگ خاصی را نهفته دارد که این فرهنگ را می توان همان فرهنگ حاکم بر سازمان یا شرکت دانست. این فرهنگ مفهوم مشترکی است که اعضای سازمان یا شرکت پذیرفته اند و ارزشها و باورها و روشهای مشترکی است که بر فعالیت سازمان یا شرکت حاکم است.

بنابراین با توجه به نقش کارآفرینی و توسعه همه جانبه در کشورهای صنعی و پیشرفته کشورهای در حال توسعه نیز باید در پی ایجاد سازمانها و شرکتهای کارآفرین باشند و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه ضمن توجه به نقش و اهمیت فرهنگ کارآفرینی عوامل رشد و توسعه دهنده یا موانع آن در سازمانها و شرکتها مشخص شود.

بررسی خلاقیت به عنوان پیش در آمدی بر کارآفرینی با رویکردی به "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" در پرورش خلاقیت و فرهنگ کارآفرینی سازمانی از مقاله های به چاپ رسیده در این پژهشنامه هستند.

بررسی رابطه کارآفرینی فرهنگی و کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی و ضرورت توجه به برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی در بنگاههای کسب و کار کوچک و متوسط و همچنین "کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی بومی؛ چالشها و پیامدها" نیز دیگر مقاله های این مجموعه هستند.