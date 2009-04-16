در پایان نیمه نخست؛ تساوی استقلال و برتری ذوب آهن/ تداوم صدرنشینی سبزپوشان اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، با این نتایج تیم فوتبال ذوب آهن کماکان در صدر جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند و فاصله امتیازی خود را با تیم استقلال، دیگر مدعی عنوان قهرمانی را به سه امتیاز رساند.

- نتایج نیمه نخست دیدارهای هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* داماش گیلان 2 - برق شیراز صفر

گل‌ها: محمدرضا مهدوی (15 و 22)

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - پیام مشهد صفر

* استقلال اهواز صفر - پرسپولیس تهران صفر

* ابومسلم مشهد یک - سپاهان اصفهان صفر

گل: میثم بائو (41)

* پیکان قزوین صفر - پاس همدان صفر

* راه آهن شهرری 2 - فولادخوزستان یک

گل‌ها: داود حقی (6 - پنالتی و 24 - پنالتی) برای راه آهن شهرری و لوسیانو والنته (7) برای فولاد

* صبای قم یک - مس کرمان 2

گل‌ها: فریدون فضلی (36 - پنالتی) برای صبای قم و ادینیهو (39) و مجید خدابنده لو (44) برای مس کرمان

* ذوب آهن اصفهان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: فرشید طالبی (10)

* استقلال تهران صفر - سایپا کرج صفر