احتمال تاخیر یک ماهه در برگزاری لیگ دوومیدانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون دوومیدانی آسیا هرساله برای برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ از دوندگان برتر کشورها دعوت بعمل می آورد و همچون این سنت قدیمی از 15 دونده زن و مرد کشورمان برای حضور در مسابقات سال 2009 دعوت بعمل آورده است.

براین اساس شاهرخی، نودهی و نیک فر در پرتاب وزنه، سجاد مرادی دونده المپیکی کشورمان در دوی نیمه استقامت، ورزشکاران پرش ارتفاع و پرش طول، تیم دوی 4 در 400 متر ایران به همراه لیلا رجبی، مریم توکلی و زهرا نبی زاده در مواد پرتاب وزنه، دوی نیمه استقامت و پرش از سوی کنفدراسیون دوومیدانی آسیا برای حضور در رقابتهای جایزه بزرگ آسیا دعوت شده اند.

این مسابقات اواخر اردیبهشت ماه سال جاری طی سه مرحله در کشور چین(دو مرحله) و هنگ کنگ( یک مرحله) برگزار می شود.

سید مصطفی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر گفت: این رقابتها همزمان با برگزاری رقابتهای لیگ دوومیدانی ایران برگزار می شود که با در نظر گرفتن شرایط مناسب برای آماده سازی تیم ملی تصمیم گرفته ایم در صورت تغییر در زمان مسابقات، رقابتهای لیگ را به تاخیر بیاندازیم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی افزود: ما طی درخواستی از کنفدراسیون دوومیدانی آسیا خواستار تعویق در برگزاری این رقابتها شده ایم اما هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم

کریمی خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که مرحله اول لیگ دوومیدانی باشگاه های ایران که پیش از این قرار بود 17 و 18 اردیبهشت ماه (مردان) و 25 و26 اردیبهشت ماه(بانوان) در خوزستان برگزار شود یک ماه به تاخیر بیفتد.