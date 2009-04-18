یک استاد دانشگاه و جرم شناس درگفتگو با خبرنگار مهر درباره بکارگیری دستبندهای الکترونیکی برای کنترل مجرمان کشور گفت: زمانی استفاده از این دستبندها می تواند کاربرد مناسبی داشته باشد که زمینه های استفاده از این ابزار ایجاد شده باشد. به این معنی که زمینه های جرم باید از بین برود.

دکتر محمد نجفی توانا ادامه داد: استفاده از دستبندهای الکترونیکی به عنوان پدیده ای نو با عنوان حبس الکترونیکی در جوامع مختلف شناخته شده است بنابر این فرد متخلف توسط این دستبند تحت کنترل مکانی و زمانی قرار می گیرد.

این جرم شناس افزود: استفاده از این ابزار الکترونیکی کمک بزرگی به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه خواهد کرد اما استفاده از آن باید برای افرادی باشد که وجود آنها در جامعه خطر ناک نباشد و از سوی دیگر حضور این افراد در کنار خانواده باعث اصلاح رفتار آنها شود و یا محکومان جرائم مالی که می توانند با کار کردن بدهی های خود را پرداخت کنند.

خبر اجرای طرح کنترل مجرمان حرفه ای با استفاده از دستبندهای الکترونیکی را برای نخستین بار معاون دادستان تهران در امور زندانها در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها با اعلام این خبر به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح استفاده از دستبند الکترونیکی جهت کنترل مجرمان حرفه ای اشاره کرده و گفته بود: «تاکنون از طریق امکانات و تجهیزات مهیا شده توانسته ایم از این دستبند جهت کنترل تعدادی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار استفاده کنیم.»

نجفی توانا در ادامه با اشاره به هزینه نگهداری مجرمان در زندان گفت: استفاده از سیستمهای مراقبت الکترونیکی تا حد زیادی این هزینه ها را کاهش می دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: استفاده از دستبندهای الکترونیکی ابتکار جدیدی در حوزه کنترل مجرمین است که در سالهای اخیر در کشورهای اروبایی برای برخی از زندانیانی که دارای رفتارهای خطرناک نیسنتد و سابقه زیادی ندارند استفاده می شود.