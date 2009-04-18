ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای حضور تعاونی ها در حوزه های بازرگانی بین الملل و صادرات خبر داد و گفت: با بررسی دغدغه ها و مشکلات تعاونی ها در این بخش می توان آن را از اهداف و محورهای مهم تعاونی ها در توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه پنجم توسعه تلقی کرد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با اعلام هدف گذاری تعاونی ها در این بخش، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه از صادر کننده های تعاونی در بخش های مرتبط با بازریابی بین المللی، بسته بندی و تبلیغات حمایتهای بیشتری صورت خواهد گرفت.

تهرانی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی برای اصلاح شبکه های توزیع در تعاونی ها اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه این امر از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نیز محسوب می شود، نظام توزیع در تعاونی های مصرف کارگری، سپه، محلی، نظامی و انتظامی اصلاح و تحت حمایت دولت نوسازی خواهند شد.

وی با بیان این مطلب که جایگاه تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه خوب است، خاطر نشان کرد: قرار است از طریق حمایتهای دولتی و اصلاح نظام توزیع، تعاونیها مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در اعلام برنامه های اتاق برای حمایت از افزایش قدرت صارداتی تعاونی ها در سال جاری تاکید کرد: از مهم ترین برنامه های در این زمینه می توان به اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی به سایر کشورها و همچنین حضور در نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد.

تهرانی از حضور تعاونی ها در نمایشگاههای بین المللی کشورهای پرتغال، اندونزی و مالزی در سال گذشته خبر داد و افزود: در برنامه های سال گذشته که می توان آنها را در سال جاری نیز پیگیری کرد می توان به تقویت ارتباط با اتحادیه بین المللی تعاون و اتحادیه آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد.

وی در این بخش به حضور دو هیئت ترویجی و آموزشی از اتحادیه بین المللی تعاون و حضور گروه بیست نفره از دانشجویان خارجی در سال گذشته پرداخت و گفت: خوشبختانه در این رفت و آمدها تعاملات مثبتی بین تعاونی های داخلی و گروههای خارجی شکل گرفت.

این مقام مسئول در حوزه تعاون در ادامه سخنانش از برنامه ریزی برای روزآمد کردن و اصلاح اتاقهای تعاون سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت سرویس دهی اتاقهای تعاون در استانها و سراسر کشور و همچنین ظرفیت سازی برای پذیرش تصدی گریها با هدف تبیین ماموریتها و اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره وری در بخش تعاون از مهم ترین برنامه های سال جاری اتاقها و بخش تعاون خواهد بود.