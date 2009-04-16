ورود هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح پنجشنبه در حاشیه همایش دست اندرکاران حمل ونقل شهری با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد اتوبوسهای مورد نیاز شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: با توجه به وضعیت موجود کمبود ناوگان اتوبوسرانی، پیشنهاد شهرداری 11هزار دستگاه اتوبوس است که در طرح جامع حمل و نقل نیز پیش بینی شده است. قرار است وزارت کشور امسال تمام توان خود را بکار گیرد و این حوزه خدماتی را جهت خدمت رسانی به مردم تامین کند.

حسین بیژنی با اشاره به برنامه های امسال اتوبوسرانی بیان کرد: توسعه خطوط تندرو، هدایت اتوبوسرانی در راستای اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه دولت و مصوبه شورای اسلامی شهر جهت واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی و واگذاری سایر خطوط فنی و پشتیبانی و واحدهای اجرایی در مناطق شهرداری از اهم کارهای امسال است. همچنین مهندسی مجدد ایستگاههای اتوبوس با همکاری معاونت ترافیک در راستای مهندسی کل ایستگاه های مترو، تاکسیرانسی و اتوبوسرانی را از دیگر برنامه های امسال اتوبوسرانی است.

درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بودجه 5 میلیارد تومانی تخصیصی در حوزه مینی بوسرانی در بخش نوسازی این بخش صرف خواهد شد مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تصریح کرد: این بودجه تنها برای نگهداری مینی بوسهای موجود مورد استفاده قرار خواهد گرفت و توسعه خطوط و مناسب سازی مینی بوسها باید توسط دولت انجام گیرد. همچنین از رده خارج کردن مینی بوسهای فرسوده نیز وظیفه دولت است. در صورت تصویب بودجه نوسازی مینی بوسرانی از سوی دولت، این بودجه همچون سالهای گذشته بدون هماهنگی اتوبوسرانی به مینی بوسرانی تحویل نشود و شاهد ورود مینی بوسهای بی کیفیت به شهر تهران نباشیم.

بیژنی از دولت خواست که بودجه نوسازی مینی بوسرانی به گونه ای در نظر گرفته شود که برای رانندگان مینی بوس صرفه اقتصادی داشته و ایجاد انگیزه کند؛ چرا که در یک نگاه کلی وضعیت مینی بوسها به نسبت اتوبوسها متعادل نیست و انگیزه رانندگان مینی بوس کمتر است.

مدیرعامل اتوبوسرانی از راه اندازی خط برقی در مسیر شوش به راه آهن در دو ماه آینده خبر داد.