اصلاح مصرف نیازمند استفاده درست از منابع است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، عباس حاج علی ظهر پنجشنبه در جلسه احصا راهکارهای عملی اصلاح الگوی مصرف در فرمانداری شهریار اظهار داشت: در کشور ما منابع بسیار زیادی وجود دارد اما به دلیل استفاده های ناصحیح و اشتباه از آنها به مرور زمان از بین می روند.

وی افزود: برخی مسئولان تصور می کنند که هرچه شهر بزرگتر و وسیعتر شود، امکانات بیشتری جذب می کند و خدمات مطلوبی به مردم ارائه می شود در صورتی که این طور نیست.

مسئولان استان تهران از نبود طرح آمایش سرزمینی رنج می برند

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هم اکنون شهرستانهای استان تهران در مورد بحث آمایش سرزمینی با مشکلاتی مواجه هستند و از نبود این طرح در شهرستانهای خود رنج می برند.

حاج علی بیان داشت: مهاجرت بی رویه و افزایش نرخ جمعیت تمامی برنامه های پیش بینی شده توسط مسئولان را تعلیق می کند و باید برای این معضل فکر اساسی شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار عنوان کرد: بسیاری از زیرساختهای اساسی شهرستان شهریار تحت پوشش سازمانها و ادارات کلانشهر کرج است و مسئولان شهرستان اختیارات خاصی ندارند که این بحث مشکلاتی را برای مسئولان به وجود می آورد.

وی یادآور شد: همچنین در سال جاری باید به بحث پژوهش و فناوری نیز توجه کرد و با دعوت از نخبگان و تشکیل اتاق فکر از راهکارهای مختلف آنها بهره برد.

این مسئول متذکر شد: بسیاری از جوانان نخبه و پژوهشگر شهرستان شهریار به دلیل نداشتن امکانات و هزینه کافی برای پژوهش خود از نوآوری دست کشیده اند که در این راستا باید فرمانداری و استانداری همچنین دیگر ادارات و سازمانها تعامل مطلوبی با آنها داشته باشند.

همچنین در این جلسه مشاور فرماندار در کمیته تحول اداری بیان داشت: اصلاح الگوی مصرف تنها مختص امسال نیست که با پایان سال فراموش بشود بلکه باید طی سالهای آینده نیز اجرا شود.

علی محمد ولیانی گفت: ایران دارای دشتهای خوب و مطلوبی است که در صورت فراهم کردن فضا و زمینه مناسب، توانمندیهای بسیاری را می توان در آنها کشف کرد اما متاسفانه روش استفاده صحیح در ایران نهادینه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقا کیفیت خدمات، کمک به مدیریت شهرستان، اطلاع رسانی دقیق، بازیافت مواد و استفاده از لامپهای کم مصرف باید در شهرستان اجرایی شود.