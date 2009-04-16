در کرمان آسیایی می شویم/ رکورد شکست ناپذیری صبا را شکستیم

عبدالرضا برهانی نژاد، مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان دیدار با صبای قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مطمئنم که بازیکنان مس در دیدار هفته آینده مقابل پیکان امتیاز لازم را برای آسیایی شدن به دست خواهند آورد و می توانیم در کرمان به همراه تماشاگران‌مان جشن صعود به لیگ قهرمانان آسیا را برپا کنیم.

وی اضافه کرد: من از ابتدای لیگ می دانستم که می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم چرا که به بازیکنان مس ایمان داشتم و خوشحالم که امروز در آستانه دستیابی به چنین هدفی قرار داریم.

برهانی نژاد با اشاره به پیروزی پرگل تیمش مقابل صبای قم اظهار داشت: می دانستم که توانایی شکست صبا را داریم و خوشحالم که تیم ما موفق شد رکورد شکست ناپذیری صبای قم را در خانه بشکند و به چنین نتیجه‌ای ارزشمند دست یابد.

وی با بیان اینکه از ابتدای لیگ هدفگذاری باشگاه مس کرمان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا توسط تیم فوتبال این باشگاه بوده است، اظهار داشت: خدا را شکر می کنیم که برنامه‌های ما به ثمر نشست و این قول را به فوتبالدوستان کرمانی و تمام مردم کشورمان می دهیم که نماینده‌ای شایسته برای فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

مدیرعامل مس کرمان در پایان در خصوص فصل آینده مسابقات لیگ برتر و حفظ بازیکنان این تیم گفت: با نظر سرمربی تیم استخوان بندی تیم مس برای فصل آینده حفظ خواهد شد. مذاکرات خود را برای ماندن پرویز مظلومی در تیم مس آغاز کرده‌ایم و تصور نمی کنم که مشکلی در این زمینه داشته باشیم.