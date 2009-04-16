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۲۷ فروردین ۱۳۸۸، ۲۰:۱۷

برهانی نژاد در گفتگو با مهر:

در کرمان آسیایی می شویم/ رکورد شکست ناپذیری صبا را شکستیم

در کرمان آسیایی می شویم/ رکورد شکست ناپذیری صبا را شکستیم

مدیر عامل باشگاه مس کرمان ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان این تیم در دیدار برابر صبای قم اظهار داشت: اطمینان دارم در بازی آخر امتیاز لازم برای آسیایی شدن را کسب خواهیم کرد.

عبدالرضا برهانی نژاد، مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان دیدار با صبای قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مطمئنم که بازیکنان مس در دیدار هفته آینده مقابل پیکان امتیاز لازم را برای آسیایی شدن به دست خواهند آورد و می توانیم در کرمان به همراه تماشاگران‌مان جشن صعود به لیگ قهرمانان آسیا را برپا کنیم.

وی اضافه کرد: من از ابتدای لیگ می دانستم که می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم چرا که به بازیکنان مس ایمان داشتم و خوشحالم که امروز در آستانه دستیابی به چنین هدفی قرار داریم.

برهانی نژاد با اشاره به پیروزی پرگل تیمش مقابل صبای قم اظهار داشت: می دانستم که توانایی شکست صبا را داریم و خوشحالم که تیم ما موفق شد رکورد شکست ناپذیری صبای قم را در خانه بشکند و به چنین نتیجه‌ای ارزشمند دست یابد.

وی با بیان اینکه از ابتدای لیگ هدفگذاری باشگاه مس کرمان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا توسط تیم فوتبال این باشگاه بوده است، اظهار داشت: خدا را شکر می کنیم که برنامه‌های ما به ثمر نشست و این قول را به فوتبالدوستان کرمانی و تمام مردم کشورمان می دهیم که نماینده‌ای شایسته برای فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

مدیرعامل مس کرمان در پایان در خصوص فصل آینده مسابقات لیگ برتر و حفظ بازیکنان این تیم گفت: با نظر سرمربی تیم استخوان بندی تیم مس برای فصل آینده حفظ خواهد شد. مذاکرات خود را برای ماندن پرویز مظلومی در تیم مس آغاز کرده‌ایم و تصور نمی کنم که مشکلی در این زمینه داشته باشیم.

کد مطلب 861697

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