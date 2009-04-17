میرحسین برای نجات جریان اصیل انقلاب آمده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین مرعشی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح ستاد ارتباطات مردمی میر حسین موسوی در مازندران تاکید کرد: دلیل حضور میر حسین موسوی در انتخابات قدرت طلبی نیست بلکه وی با هدف ادای تکلیف آمده است.‌

وی موسوی را یکی از سرمایه های کشور و ذخایر باقی مانده از دوران امام (ره) برشمرد و اظهار داشت: هیچ کس دغدغه ای نظیر مشکلات اخلاقی، مالی و وابستگی خارجی را نسبت به موسوی ندارد که این امر به عنوان پشتوانه بزرگی برای ایشان است.

وی میر حسین موسوی را داوطلب انتخابات وحدت ملی کشور اعلام کرد و اظهار داشت: هیچ اختلافی برای حمایت از موسوی نباید وجود داشته باشد و هر کس با هر تفکر و اندیشه ای به اردوگاه اصلاح طلبان می پیوندد باید از او استقبال شود.

مرعشی خاطرنشان کرد: در چهار سال اخیر شخصیت هایی که مورد اعتماد امام بودند به خاطر اشتباهات سیاسی دو جناح رقیب و بر سر کار آمدن قدرتی که هیج کدام از ارزشها را رعایت نکردند و کنار گذاشته شدند.

وی با اعلام اینکه کشور را نمی توان تنها با تفکرات یک فرد اداره کرد اظهار داشت:‌ دولت در حدود چهار سال فعالیت حتی یک مشورت با مدیران سابق چه از اصلاح طلبان و چه اصولگراها نداشته است.

مرعشی با اشاره به اینکه اشتباهات تاسف آور سیاسیون ایران در چهار سال گذشته این گرفتاری را برای انقلاب اسلامی به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: امروز هم اگر سیاسیون ایران و شخصیتهای موثر در سراسر کشور درست حرکت نکنند و خدای نکرده اشتباهات گذشته تکرار شود و افکار نامناسب و غیر واقعی و ارزشهای دروغین بر جامعه حاکم شود هشدار حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیافتد به واقعیت خواهد پیوست.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی مازندرانی ها را تاثیر گذارترین مردم در انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت:‌ مردم مازندران که نقش بسزایی در تاریخ کشور دارند امروز نیز باید متوجه خطرات باشند و در صحنه های مختلف حضور پررنگ داشته باشند.

وی بیان اینکه انقلاب اسلامی به محوریت امام و با حضور یاران وفادارش به پیروزی رسید، تصریح کرد: در دوران سخت جنگ برای کشور و چه در دوران استقرار ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و نخست وزیری مهندس موسوی و همچنین دوران سازندگی یاران امام بودند که اندیشه ها و توجه امام به ارزشهای واقعی را پاسداری کرده و به متن سیاست های اجرایی کشور بردند.

معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات از شفاف نبودن دولتمردان انتقاد کرد و افزود: با وجود تفکر امام حاکم بر کشور، وجود مراجع تقلید، رهبری نیرومند در کشور و حضور نیروهای سیاسی وفادار به امام چه در جبهه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان دروغ در کشور ارزش نخواهد شد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد از دستوری بودن اعلام نرخ 12 درصدی سود تسهیلات بانکی و رعایت نکردن اصول کارشناسی از سوی دولت تصریح کرد: ‌نه تنها به هیچ کسی تسهیلاتی با نرخ سود 12 درصدی پرداخت نشده است بلکه با فاصله به وجود آمده بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات موجب ورشکستگی بانکها نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایطی تحویل دولت نهم شد که برای یک خیزش بزرگ صنعتی شدن آماده بود اضافه کرد: ‌دولت برای واردات کالاهای خارجی تسهیلات ویژه ای قرار داده است ولی هیچ خبری از کمک به تولید کشور برای صادرات نیست.

معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات تصریح کرد: منتقدان دولت اجازه حضور در نهاد موثری مثل صدا و سیما برای شفاف سازی و مطرح کردن عقایدشان را ندارند در صورتی که مردم حق دارند از موضوعاتی که در کشور اتفاق می افتد مطلع شوند.

مرعشی از رعایت نکردن قوانین و ارزشهای انتخابات توسط جناح رقیب (دولت) گلایه کرد و گفت:‌ افزایش حقوق بی رویه بازنشستگان که موجب ورشکستگی سازمانهای بازنشستگی می شود و قولهای بنزینی از سوی دولت به مردم، سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی توسط جناح رقیب است.