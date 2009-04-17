شکست سنگین پاریسن ژرمن/ صعود آلمانی ها و اوکراینی ها به نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا شب گذشته با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که تیم های فوتبال وردربرمن و هامبورگ آلمان و دینامو کی یف و شاختاردونتسک اوکراین با پیروزی برابر رقیبان خود جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را کسب کردند.

نتایج کامل دیدارهای دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام یوفا به این شرح است:

* دینامو کی یف اوکراین 3 - پاریسن ژرمن فرانسه صفر

گل‌ها: بانگورا(4)، لاندروآ(16-گل به خودی) و ووکوجویچ(61) برای دینامو کی یف اوکراین

(دینامو کی یف اوکراین با برتری 3 بر صفر در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله بعد صعود کرد)

* مارسی فرانسه یک - شاختاردونتسک اوکراین 2

گل‌ها: حاتم بن آرفا(43) برای مارسی - فرناندینهو(30) و لوئیس آدریانو(90) برای شاختاردونتسک

(شاختاردونتسک اوکراین با برتری 4 بر یک در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله بعد صعود کرد)

* اودینزه ایتالیا 3 - وردربرمن آلمان 3

گل‌ها: کوآگلیارلا(30 و 38) و ایلر(15) برای اودینزه - دیه گو رفاس(28 و 60) و پیزارو(73) برای وردربرمن

(وردربرمن آلمان با برتری 6 بر 4 در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله بعد صعود کرد)

* منچسترسیتی انگلستان 2 - هامبورگ آلمان یک

گل‌ها: بلومر(17-پنالتی) و کاسه دو(50) برای منچسترسیتی - گوئه ره رو(12) برای هامبورگ

(هامبورگ آلمان با برتری 4 بر 3 در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله بعد صعود کرد)

مرحله نیمه نهایی رقابت های جام یوفا طی روزهای 30 آوریل(پنجشنبه دهم اردیبهشت ) و 7 می( پنجنشبه هفدهم اردیبهشت ) برگزار می شود.