جزئیات تولد اولین بز شبیه سازی شده در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این بز زیبای حنایی - سفید دو رگه که به واسطه شکل ظاهری با دیگر بزهای گله متمایز بوده است، دوران آبستنی 147 روزه خود را در رحم مادر رضاعی سیاه رنگ بختیاری خود به سلامت طی کرد.

تولد این بز شبیه سازی شده به دنبال سلسله تحقیقات موفق پژوهشگران پژوهشکده رویان و پس از تولد اولین گوسفند شبیه سازی شده "رویانا" که از آرزوهای دیرینه مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی بود به تحقق پیوست.

هدف نهایی این تحقیقات دامنه دار دستیابی به توانمندی داخلی در تولید داروهای نوترکیب است. جهت نیل به این هدف مراحل متعددی لازم است به این شرح طی شود:

1- تولید جنین های آزمایشگاهی پستانداران با تکنیک های لقاح خارج رحمی:

طی این مرحله، تخمک های نابالغ از تخمدانهای کشتارگاهی در آزمایشگاه بالغ و پس از انجام لقاح با اسپرم و طی عملی موسوم به لقاح آزمایشگاهی (IVF ) منجر به تولید جنین هایی می شود که پس از انتقال به رحم حیوانات گیرنده منجر به تولد حیوانات حاصل از لقاح خارج رحمی می شود. دستاوردهای پژوهشکده رویان در این زمینه تولد انواع مختلف پستانداران مزرعه ای اعم از گاو، گوسفند و بز است.

2- تولد جنین های شبیه سازی شده:

برای این کار، هسته تخمک های حاصل از تخمدانهای کشتارگاهی پس از بلوغ آزمایشگاهی، خارج می شود و سپس هسته سلول پوستی حاصل از یک حیوان مورد نظر جایگزین آن می شود. جنین های حاصل از این عمل پس از طی دوره هفت روزه کشت آزمایشگاهی به درون رحم حیوانات گیرنده منتقل می شود که دستاورد پژوهشکده رویان در این زمینه تولد اولین پستانداران مزرعه ای شبیه سازی شده گاو، گوسفند و بز است.

بر اساس گزارش پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی، علی رغم بیش از چهل مورد آبستنی موفق گاو شبیه سازی شده، شاهد دو تولد زودرس بوده ایم که امیدواریم آبستنی های بعدی منجر به تولد موفق شود.

3- تولید رده های سلولی تراریخت حاوی ژنtPA

در این راستا، ژن t PA، پس از جدا سازی از ژنوم انسانی و تغییر ساختاری ژنتیکی، درون سلول مورد نظر وارد می شود. به گونه ای که ژن مورد نظر در ارائه ژن های دخیل در شیرواری قرار گیرند و پس از طی مراحل شبیه سازی، جنین های تراریختی به وجود می آید که قابل انتقال به رحم حیوانات گیرنده جهت تولید حیوانات شبیه سازی شده تراریخت با توان تولید داروی ضد سکته قلبی ( t PA) در شیر است.

سلولهای تراریخت در پژوهشکده رویان با موفقیت، تولید و خالص سازی شده و امید است که طی روند شبیه سازی بتوان در آینده نزدیک شاهد تولد موجودات تراریخت مورد نظر باشیم.

به گزارش مهر، اگر چه در پژوهشکده رویان پروژه تولید حیوانات تراریخت در گاو پایه گذاری شده و موفقیت هایی نیز حاصل شده است اما به علت طولانی بودن دوره آبستنی گاو که همراه با مشکلات متعددی است و نیز هزینه های بالای شبیه سازی گاو، ادامه پروژه در گونه بز دنبال شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون فقط در چند کشور معدود از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا و چین شبیه سازی بز انجام شده است و پژوهشگران جهاد دانشگاهی در پژوهشکده رویان امیدوارند که با سعی و تلاش و نیز حمایت مسئولان امر، پروژه تولید داروهای نوترکیب نیز از این طریق به ثمر برسد.