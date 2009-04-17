تشکیل ستاد "یاران خاتمی- همراهان موسوی"در شورای هماهنگی

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درگفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام این خبراظهار داشت: تشکیل این ستاد مستقل هفته آینده در کمیته انتخابات شورای هماهنگی مورد بحث و بررسی و سپس تصویب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علت تشکیل ستاد مستقل به این منظور است که شاید بسیاری از دوستانی که درستاد انتخاباتی خاتمی فعالیت می کردند، علاقه داشته باشند، با سلایق خود به کارهای تبلیغاتی برای میرحسین موسوی بپردازند.

آقایی همچنین گفت: احتمال دارد حامیان خاتمی، سلایق مختلفی را در برگزاری گردهمایی ها در حمایت از میرحسین موسوی به کار گیرند.

بنابراین گزارش، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که شامل اکثریت گروه های اصلاح طلب می شود نیز حمایت خود از میرحسین موسوی را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد.