با شکست پیکان آسیایی می شویم/ در صورت حل مشکلات در کرمان می مانم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین دیدار تیم فوتبال مس کرمان برابر پیکان که حکم کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را برای این تیم دارد، گفت: آن دیدار برای ما بسیار مهم است اما مطمئن باشید نمی گذاریم پیکان در کرمان امتیازی کسب کند تا ضمن ادامه رکورد شکست ناپذیری خود، جشن صعود به آسیا را برابر تماشاگران خونگرم کرمانی بگیریم.

وی با بیان اینکه تیم مس کار بزرگی را انجام داد و توانست نخستین شکست فصل جاری تیم صبا در ورزشگاه خانگی را به این تیم تحمیل کند، ادامه داد: ما در حالیکه تیم برتر میدان بودیم و می توانستیم در 10 دقیقه نخستین مسابقه به گل برتری دست یابیم، روی یک پنالتی مشکوک دروازه ما باز شد اما بازیکنان خیلی زود خود را جمع کردند و توانستند گل خورده را جبران کنند. قطعا اگر ما از فرصت های خود بهتر استفاده می کردیم، با گل های بیشتری در این دیدار پیروز می شدیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به این موضوع که سطح کیفی مسابقات فصل جاری لیگ برتر و تیم های حاضر در آن بالابود، تاکید کرد: از ابتدای فصل تمام برنامه ریزی های خود را معطوف به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا کرده بودیم و بسیار خوشحالم با تلاش مسئولان، اعضای کادر فنی و بازیکنان تنها یک گام دیگر برای رسیدن به این افتخار بزرگ پیش رو داریم.

وی در مورد وضعیت ادامه همکاری اش با تیم فوتبال مس کرمان اظهار داشت: علاقمندم به همکاری ام با تیم مس ادامه دهم اما مشکلاتی در این راه وجود دارد و اگر آنها حل شود، کارم را با این تیم ادامه خواهم داد.

مظلومی در پایان در مورد جو منفی که بابت تبانی بازیکنان استقلال در 6 سال پیش مطرح شده است، گفت: استقلالی ها اهل تبانی نبوده و نیستند و هرگز حاضر نخواهند شد شرافت خود را به خاطر یک پیروزی یا شکست از دست بدهند.