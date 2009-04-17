اسناد شکنجه زندانیان در دوران بوش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین،"باراک ابواما" چهار سند بسیار محرمانه را که به سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ) در دوران ریاست جمهوری جرج بوش اجازه می داد از روشهای شکنجه "غرق مصنوعی"،بی خوابی، و قراردادن زندانیان در برابر نیش حشرات علیه مظنونین به عضویت در القاعده استفاده کنند، منتشر کرد.

اوباما با انتشار این اسناد در بیانیه ای اعلام کرد: با وجود اینکه این شکنجه ها اعمال می شده، اما هم اکنون زمان مجازات نیست بلکه باید عکس العمل نشان دهیم.

این اسناد محرمانه نگاهی دارد به روشهای به کارگفته شده برای شکنجه زندانیان در دوره ریاست جمهوری بوش،در اولین مدرک که تاریخ اول آگوست 2002 بر روی آن درج شده مجوزی است برای شخصی به نام "جان ریزو" برای به کارگیری روشهای سخت شکنجه؛ ریزو بعدها در شورای عمومی سیا مشغول به کار شد.

صحنه ای از شکنجه یک زندانی در آمریکا با استفاده از روش غرق مصنوعی

این اسناد در حالی منتشر می شود که در اسفند ماه سال گشذته گزارشی درباره منهدم شدن 92 فیلم مربوط به شکنجه زندانیان در زندانهای آمریکا که مربوط به دوره ریاست جمهوری بوش بودند منتشر شده بود.

روزنامه واشنگتن پست در مهرماه سال گذشته اعلام کرده بود که دولت بوش در سالهای 2003 و 2004 دو سند محرمانه را به سیا تحویل داد که در آن آشکارا از تکنیکهای بازجویی از جمله غرق مصنوعی علیه مظنونان تروریستی حمایت شده بود.

این اسناد پس از آن صادر شد که نگرانیهایی در بین مقامهای اطلاعاتی آمریکا ایجاد شد که می گفتند اگر جزئیات این برنامه فاش شود، واکنشهایی را در پی خواهد داشت.

براساس گزارش نوشته شده توسط "کاندولیزا رایس" وزیرامور خارجه سابق آمریکا که در اختیار بازرسان سنا قرار گرفته بود، مشخص شد که مقامات ارشد دولت بوش در سال 2002 و 2003 نشستهایی را در کاخ سفید برای بررسی دادن مجوز به سیا در استفاده از روشهای بازجویی خشن علیه زندانیان القاعده برگزار کرده اند.