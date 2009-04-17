نیمی از جمعیت گیلان بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، خسرو صادقی در بازید از برخی شعبه های تامین اجتماعی استان با تشریح ابعاد گسترده و متنوع خدمات سازمانی بر لزوم و نیاز بیمه های اجتماعی و نقش آن در رفع دغدغه های اجتماعی و ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی نیروی انسانی تأکید و برخورداری از آنرا براساس موازین قانونی حقی همگانی برشمرد.

وی همچنین هزینه 2750 میلیارد ریالی تعهدات، پرداخت بالغ بر 140 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به بیش از پنج هزار و200 نفر از مشمولان را از جمله عملکرد این سازمان درسال گذشته اعلام کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه نقش بیمه در جامعه از مولفه های اقتصاد پویا و مردمی است افزود: بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می کند.

صادقی ادامه داد: بیمه موجب برقراری آسایش و امنیت خاطر آحاد جامعه و در افزایش تولید امنیت روحی و روانی و تحکیم بنیان خانواده موثر بوده و نقش موثری نیز در توسعه اقتصادی دارد.

وی یادآورشد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین، اصلی ترین و گسترده ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور بیشترین ارتباطات را با بدنه جمعیتی کشور به خود اختصاص داده است.