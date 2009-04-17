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۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

آزمایش مقاومت دیوار بهسازی شده در برابر زلزله با موفقیت انجام شد

آزمایش مقاومت دیوار بهسازی شده در برابر زلزله با موفقیت انجام شد

آزمایش مقاومت دیوارهای "باربر بنایی بهسازی نسبی شده" در برابر زلزله با کسب نتایج قابل قبول در آزمایشگاه سازه دانشگاه تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در آزمایش‌های قبلی ، نمونه‌ دیوارهای باربر بنایی، به عنوان اجزاء اصلی ساختمانهایی که در دهه‌های گذشته در شهر تهران ساخته شده‌اند، بدون اجرای طرحهای بهسازی تحت آزمایش قرار گرفته و میزان مقاومت آنها بررسی شد.

بر اساس این گزارش، این دهمین آزمایش نیمه استاتیکی مدل دیوار بنایی است که در قالب طرح " تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران" انجام می‌شود.

گفتنی است، تدوین دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران به عنوان یک اقدام اساسی و راهگشا در زمینه پیشگیری و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران و حفظ جان شهروندان، توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت‌های مهندسین مشاور و جمعی از استادان مجرب دانشگاه در حال انجام است.

براین اساس در نظر است تا با ارائه یک سری تمهیدات ساده فنی، تجویزی و بدون نیاز به محاسبات و آزمایشهای پیچیده که با صرف هزینه اندک قابل انجام باشد، آستانه فرو ریزش ساختمان‌های متداول‌ (ساختمان‌های اسکلت، نیمه اسکلت و بنایی حداکثر با 3 طبقه روی همکف) در زلزله ارتقاء یابد.

آزمایش اخیر بر روی دیواری که به صورت نسبی بهسازی شده بود با نظارت و راهبردی حوزه معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان با موفقیت به انجام رسید.

کد مطلب 861816

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