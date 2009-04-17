آزمایش مقاومت دیوار بهسازی شده در برابر زلزله با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در آزمایش‌های قبلی ، نمونه‌ دیوارهای باربر بنایی، به عنوان اجزاء اصلی ساختمانهایی که در دهه‌های گذشته در شهر تهران ساخته شده‌اند، بدون اجرای طرحهای بهسازی تحت آزمایش قرار گرفته و میزان مقاومت آنها بررسی شد.

بر اساس این گزارش، این دهمین آزمایش نیمه استاتیکی مدل دیوار بنایی است که در قالب طرح " تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران" انجام می‌شود.

گفتنی است، تدوین دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران به عنوان یک اقدام اساسی و راهگشا در زمینه پیشگیری و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران و حفظ جان شهروندان، توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت‌های مهندسین مشاور و جمعی از استادان مجرب دانشگاه در حال انجام است.

براین اساس در نظر است تا با ارائه یک سری تمهیدات ساده فنی، تجویزی و بدون نیاز به محاسبات و آزمایشهای پیچیده که با صرف هزینه اندک قابل انجام باشد، آستانه فرو ریزش ساختمان‌های متداول‌ (ساختمان‌های اسکلت، نیمه اسکلت و بنایی حداکثر با 3 طبقه روی همکف) در زلزله ارتقاء یابد.

آزمایش اخیر بر روی دیواری که به صورت نسبی بهسازی شده بود با نظارت و راهبردی حوزه معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان با موفقیت به انجام رسید.