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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

ابداع ساختمانهای مقاوم در برابر آینده

ابداع ساختمانهای مقاوم در برابر آینده

مهندسان به منظور مقابله با بحرانهایی که در آینده در انتظار بشر قرار دارد اقدام به طراحی ساختمانهایی با نام مقاوم در برابر آینده کرده اند که در برابر تغییرات ناگهانی جوی، طوفانها و گردبادهای شدید بسیار مقاوم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمای جهانی به زودی زندگی بشر را دگرگون خواهد ساخت و مطالعات نشان می دهد طوفان های گرمسیری با قدرت و شدت بیشتری در سطح زمین به وجود آمده و باعث آتش سوزی جنگلها و افزایش سطح آب دریاها خواهند شد.

به همین دلیل برخی از مهندسان و معماران از هم اکنون خود را به واسطه ابداع خانه هایی مقاوم در برابر آینده برای مقابله با چنین پدیده هایی آماده کرده اند.

این خانه ها که ساخت آنها در ایالات متحده رو به گسترش است، در مقایسه با خانه های عادی در برابر طوفانها، گردبادها و شرایط اقلیمی نامناسب مقاومت بلایی خواهند داشت.

شرکتهای متعددی از جمله شرکتی به نام مونولیتیک در کنار بنای این ساختمانها در حال ارائه دستورالعملهایی برای ساختن ساختمانهای مقاوم هستند تا افراد نیز به تنهایی بتوانند اقدام به بنای این خانه ها کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، افزایش سطح آب دریا در هلند نسبت به گردبادها نگران کننده تر به نظر می رسد و به همین دلیل مهندسان ساختمانی در تلاش برای طراحی ساختمانهایی بر روی پایه های چوبی و یا خانه هایی شناور هستند تا به گونه ای بتوانند این بحران آتی را کنترل کرده و یا رفع کنند.

کد مطلب 861885

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