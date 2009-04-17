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۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

پس از 10 سال ؛

عملیات ضد تروریستی روسیه در چچن پایان یافت

عملیات ضد تروریستی روسیه در چچن پایان یافت

سرانجام پس از ده سال، روز گذشته عملیات ضد تروریستی روسیه در چچن به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور ماموریت ضد ترور خود را که از 10 سال پیش در منطقه چچن آغاز کرده، به پایان رسانده است.

این کمیته با انتشار بیانیه ‌ای اعلام کرد که "الکساندر بورتنیکف" رئیس سرویس امنیتی فدرال روسیه حکم عملیات ضد ترور این کشور در منطقه چچن، واقع در جنوب روسیه را لغو کرده است.

در این بیانیه آمده است: این تصمیم با هدف ایجاد شرایط برای عادی سازی اوضاع در چچن، بازسازی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شده است.

حکم آغاز عملیات ضد تروریسم در چچن در سال 1999 در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین به تصویب رسید.

هم اکنون "رمضان قدیرف" رئیس جمهور چچن است. وی که مورد حمایت مسکو است نقش زیادی در پایان رسیدن عملیات ضد تروریستی روسیه داشته است.

 

کد مطلب 861895

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