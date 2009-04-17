بسته های تنبیهی برای مدیران بخش خصوصی در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: هیئت دولت همان طور که برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و در راستای فراهم کردن انگیزه های مناسب برای فعالان این عرصه بسته های تشویقی در نظر گرفته، می تواند در راستای بهره گیری از ابزار نظارتی مطلوب بسته های تنبیهی را برای مدیران بخش خصوصی در نظر گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با پیش بینی این بسته های تنبیهی می توان انتظار داشت که نظارت دولت بر فعالیتها و اقدامات بخش خصوصی بیشتر و خروجی کار این بخش نیز کیفی تر شود، عنوان کرد: در حال حاضر برخی از صنایع و کارخانه های بخش خصوصی شیراز که سالیان سال مشغول به فعالیت بوده و بیش از یک هزار و 200کارگر دارد بر اثر ندانم کاری مدیران بخش خصوصی دچار چالشهای فراوان شده و معلوم نیست اگر این واحد قدیمی تعطیل شود کارگران پس از آن باید به کجا مراجعه کرده و چه اقدامی را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس عنوان کرد: این کارخانه روزی به خارج از کشور صادرات داشت اما امروز مدیر بخش خصوصی آن یا نمی خواهد وارد سرمایه گذاری برای کارخانه شود و یا توان آن را ندارد و کارخانه نیز در حال تعطیلی است.

آیت الله ایمانی همچنین با اشاره به سفر هیئت دولت به استان فارس در دور دوم سفرهای استانی عنوان کرد: شیراز و استان فارس از سالهای گذشته در بخش کشاورزی فعالیت داشته از این رو اقتصاد آن تک محصولی بار آمده است اما امروز استان به صنایع مادر و سنگین برای ادامه فعالیتهای خود نیازمند است.

وی تصریح کرد: 40 درصد مردم استان فارس از راه کشاورزی امرار معاش می کنند و طی این مدت که استان و کشور دچار خشکسالی شده کشاورزان استان خسارات زیادی دیده اند و باید در نظر داشت که اگر این واقعه طبیعی دوباره تکرار شود مردم فارس باید چه کاری انجام دهند از این رو از هیئت دولت تقاضا دارم در سفر دور دوم خود به استان فارس به ایجاد صنایع مادر و سنگین نیز توجه کند.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: در کنار تصویب مصوبه های جدید این تقاضا را نیز داریم که پیگیر مصوبات قبلی خود نیز باشد و برخی از طرح هایی که در سفر قبلی مورد موافقت قرار گرفت از روی کاغذ به مرحله اجرا گذاشته شود.

آیت الله ایمانی در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به مسئله سلامت و تندرستی شهروندان نیز بیان کرد: با رشد علم و دانش تاحدود بسیار زیادی بیماریهای عمومی از جامعه رخ بربسته اما جای آن را بیماریهای پیچیده گرفته و این مایه تاسف است که 45درصد از متوفیان استان فارس در سال 86 را افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی تشکیل می داده اند که در سطح میانگین کشوری نیز این آمار تغییر چندانی نمی کند.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی به اینگونه امراض و اهمیت پیشگیری از آن عنوان کرد: مسئولان استان فارس در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را برای استان فارس تصویب کردند که به تصویب هیئت دولت نیز رسید و آن هم ایجاد شهر سلامت در شیراز بود از این رو از مسئولان اجرایی کشور و استان فارس تقاضا دارم نسبت به پیگیری این مصوبه حداکثر تلاش خود را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سه تن از ماموران نیروی انتظامی استان فارس در مبارزه با اشرار و مجرمان اظهار داشت: طی روزهای اخیر سه تن از پرسنل خدوم نیروی انتظامی حین مبارزه با اشرار به شهادت رسیدند و این نشان از مقابله جدی پلیس استان با متخلفان و مجرمان است.

آیت الله ایمانی با تاکید بر اینکه چنانچه نیروی انتظامی با اشرار درگیر نمی شد به طور حتم شهیدی نیز نمی داد، گفت: نیروی انتظامی استان فارس در حال تلاش برای برقراری امنیتی مطلوب و مناسب برای شهروندان است و در این راه مردم استان نیز باید این مجموعه را مورد حمایت خود قرار دهند و مسئولان کشوری نیز باید حمایتهای بیشتری را نسبت به پلیس استان فارس داشته باشد.