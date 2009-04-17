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۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

امام جمعه کرمان:

استقبال گسترده مردم کرمان از رئیس جمهور دشمنان را مایوس کرد

استقبال گسترده مردم کرمان از رئیس جمهور دشمنان را مایوس کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید یحیی جعفری با اشاره به استقبال مردم در سفرهای استانی هیئت دولت از رئیس جمهور گفت: مردم با درک موقعیت ها با حضور خود در حمایت از نظام مایه یاس دشمنان کشور می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفری در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم استقبال از رئیس جمهور اظهار داشت: استقبال مردم کرمان از رئیس جمهور در مقایسه با دور اول سفر هیئت دولت به کرمان بسیار چشمگیر تر بود و این نشانه حمایت مردم از نظام است.

وی با اشاره به درک بالای مردم از موقعیتها افزود: سفرهای استانی رئیس جمهور باعث خیر و برکت است و ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و بررسی وضعیت استانها سبب می شود مسئولان با مشکلات مردم از نزدیک آشنا شوند و درجهت رفع آنها چاره اندیشی کنند.

نماینده ولی فقیه در کرمان اظهار داشت: در طول 30 سال گذشته از انقلاب احمدی نژاد مردمی ترین رئیس جمهور ایران بوده است که از این بابت جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به روز ارتش نیز گفت: امروز ارتش با ابتدای انقلاب فرق اساسی کرده است بطوریکه هم از نظر اعتقاد و تقوا و هم تسلیحات غیر قابل مقایسه است.

امام جمعه کرمان افزود: ارتش امروز با مجهز شدن به سلاح های پیشرفته به خوبی آمادگی لازم را برای دفاع از کشور را کسب کرده که نشان دهنده تلاش و مجاهدت این نیرو است.


 

کد مطلب 861918

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