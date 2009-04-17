مدارس ابتدایی پنجشنبه ها تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس رهی عصر پنجشنبه در جمع فرهنگیان استان کرمان گفت: مقطع ابتدایی یکی از مقاطع حساس تحصیلی است که دانش آموزان علاوه بر یادگیری مطالب درسی باید اجتماع پذیری را نیز بیاموزند.

وی تصریح کرد: اگر شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند روزهای پنجشنبه برای مقطع ابتدایی تعطیل خواهد شد.

رهی افزود: در این مقطع دانش آموزان زود خسته می شوند و باید بیشتر اوقات این افراد با خانواده ها سپری شود و از لحاظ تغذیه و بهداشت رسیدگی لازم به دانش آموزان توجه بیشتری شود.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل این پیشنهاد بار سنگین کار معلمان در مقطع ابتدایی در مقایسه با دیگر مقاطع تحصیلی است.

رهی با اشاره به زیاد بودن تعداد کتابهای درسی و همچنین حجیم بودن کتب خاطر نشان کرد: باید در این مقطع اعتماد به نفس و پژوهش محوری، مهارت حل مسئله و شناخت هویت را در بین دانش آموزان تقویت کنیم.

وی افزود: روشهای آموزشی در این مقطع نیز باید تابع سبک های آموزشی باشند.