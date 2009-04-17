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۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

علم الهدی:

اصل اصلاح الگوی مصرف نیازمند تحول در تمام دستگاههاست

اصل اصلاح الگوی مصرف نیازمند تحول در تمام دستگاههاست

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: اصل اصلاح الگوی مصرف نیازمند تحول در تمام دستگاههای مدیریتی نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته با اشاره به روز ارتش و گرامیداشت این روز اظهار داشت: امروز ارتش ما در جهان نهادی عظیم و عزیز است زیرا این ارتش فدایی نظامی است که ریشه اش در اقتدار و عزت ولی خدا امام عصر(عج) است.

علم الهدی در ادامه به مسئله سال اصلاح الگوی مصرف پرداخته و در تحلیل این موضوع گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال به عنوان حجت و راهبرد حرکتی دولت، مجلس، قوای قضایی و تمامی مدیران نظام، رسانه ها، دستگاههای تبلیغاتی، صدا و سیما ومردم است و ایشان آن راهبرد را در مقام ولایت فقیه از همگان مطالبه دارند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: معنای پیام رهبری این است که دولت، مجلس، دستگاه قضایی کشور در همه برنامه، مصوبات، لوایح و بازخواستهای خود و دستگاههای تبلیغتی، رسانه ها و صداسیما در فیلم و سریالهای خویش بیانگر این حقیقت بوده و مجری واقعیت اصلاح الگوی مصرف باشند.

وی گفت: اصلاح الگوی مصرف نیازمند سه تحول است و با نوشتن چند بیل برد تمام نمی شود.

امام جمعه مشهد افزود: ما برای تحقق اصلاح الگوی مصرف نیازمند تحول در عرصه رقابت توسعه ای، تحول در تشکیل خانواده و اداره خانواده و تحول در پایداری و انتخاب شغل هستیم.

وی تحول در عرصه رقابت توسعه ای را به عنوان یک فساد در خانواده ها و در جامعه دانسته و اظهار داشت: همه مردم ما در مقام توسعه زندگی خود در این میدان گرفتار شده که نتایجش را در تفریحات، تجملات و مدرنیزه کردن زندگی ها و مصائبی که این امربرای خانواده ها به وجود آورده است مشاهده می کنیم.

امام جمعه مشهد اظهار داشت: این آفت تمام مملکت را گرفته و هزینه های کذب بسیاری بر دوش خانواده ها گذاشته است که متاسفانه برنامه ریزی دولت و صداو سیما نیزآن را ترویج می کند.

وی عنوان کرد: منظره های پرزرق و برق سکه ها و ماشینهای گرانقیمت در تبلیغات بانکها، نشان دادن تملات در فیلمها و سریالهای تلویزیونی از عوامل این رقابت توسعه ای مخرب هستند.

کد مطلب 861940

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