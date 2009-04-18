محمد آفریده درباره برنا‌مه‌های این مرکز به خبرنگار مهر گفت: پارسال از ساخت 37 فیلم بلند حمایت کردیم و این برنامه را امسال هم ادامه می‌دهیم. تولید این تعداد فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نشان می‌دهد نسل جوان قابلیت‌ زیاد دارد و ایده‌های تازه‌ در فیلم‌ها نشان‌دهنده پویایی این نسل است.

وی افزود: تعدادی از فیلم‌هایی که مرکز در تولید آنها سهیم بود، حال وهوای جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر را عوض کردند و با استقبال مخاطب جدی و منتقدان روبرو شدند. بازتاب عملکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در سال گذشته افقی روشن را پیش رو قرار می‌دهد که امیدوارکننده است و ما قصد داریم در سال جدید هم این برنامه را ادامه دهیم.

آفریده در ادامه گفت: از هر فرصتی برای حمایت و پشتیبانی از سینمای متفاوت و اندیشه‌های بکر در سینمای داستانی و مستند استفاده می‌کنیم. امیدوارم امکانات این فرصت را به مرکز بدهد که در خلق آثار بیشتر سهیم شویم و از استعدادهای جوان حمایت جدی‌تر داشته باشیم. سینمای ایران به حضور این نسل تازه و خلاق نیاز دارد.