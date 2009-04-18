رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس به مهر خبرداد: پیاده سازی سامانه مدیریت بحران در پارس جنوبی توسط پژوهشگران کشور

دکتر عبدالمجید مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از پیاده سازی سامانه مدیریت بحران در این مرکز علمی خبر داد و گفت: محققان این مرکز موفق به طراحی و پیاده سازی این سامانه شدند که این سامانه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی راه اندازی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس اضافه کرد: در حال حاضر 5 شرکت در زمینه فناوری اطلاعات در پارک فعالیت می کنند که محصولات آنها عمدتا شامل طراحی وب سایتهای مورد نیاز سازمانها و شرکتهای موجود در استان است.

وی طراحی پورتال مراکز آموزش عالی مستقر در مرکز استان و شهرستانهای تابعه را از جمله اقدامات این شرکتها ذکر کرد و افزود: علاوه بر اینها محققان مرکز رشد خلیج فارس موفق به طراحی و راه اندازی کتابخانه دیجیتال، سامانه های پژوهشی، سیستمهای اتوماسیون، سیستم اطلاعات مدیریت و سامانه فروش برای مراکز متقاضی شدند.