مجتبی جباری مصدوم شد / یک مهاجم دروازه بان استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازی درون تیمی در تمرین عصر امروز استقلال مجتبی جباری هافبک این تیم از ناجیه کشاله ران دچار مصدومیت شد.

پس از این اتفاق دکتر نوروزی به مداوای وی پرداخت و اعلام کرد این بازیکن دچار مصدومیت جزیی شده و مشکل خاصی ندارد، البته امیر قلعه نویی از جباری خواست برای تشدید نشدن آسیب دیدگی اش، در ادامه تمرینات شرکت نکند.

در زیر اتفاقات مهم تمرین عصر امروز(جمعه) استقلال را می خوانید:

* این تمرین از ساعت 17 و به مدت یک ساعت در ورزشگاه دستگردی برگزار شد که در این بین امیر قلعه نویی با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و بر خلاف همیشه هیچ صحبتی برای بازیکنان نکرد.

* حدود 50 تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند که بیشتر سکوت کرده و راجع به دیدار استقلال برابر سایپا صحبت می کردند.

* امیدرضا روانخواه، مهدی امیر آبادی و فرهاد مجیدی با اجازه کادر فنی در این تمرین شرکت نکردند و پژمان منتظری و هاشم بیک زاده هم به علت مصدومیت در این تمرین حضور نداشتند.

* محمد مومنی و رضا حسن زاده بازیکنان پیشین استقلال از ابتدای تمرین در ورزشگاه دستگردی حاضر شدند و در کنار امیر قلعه نویی نشسته و با وی صحبت کردند.

* بازیکنان اصلی دیدار با سایپا، پس از دویدن و انجام تمرینات کششی در حدود 20 دقیقه، به دستور امیر قلعه نویی به سونا و استخر رفتند اما سایر بازیکنان در قالب دو تیم نارنجی و آبی به فوتبال دستگرمی پرداختند که برای تیم نارنجی یدالله اکبری و برای تیم آبی مهرداد پولادی گلزنی کردند. علیرضا عباسفرد هم وظیفه حراست از دروازه تیم آبی را برعهده داشت و بارها مانع گلزنی تیم حریف شد.