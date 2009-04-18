نفرات برتر پنج وزن دوم مسابقات کشتی آزاد نوجوانان در گرگان مشخص شدند

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: در روز دوم این مسابقات ورزشکاران اوزان 46، 54، 63، 76 و 100 کیلوگرم صبح و عصر بایکدیگر رقابت کردند.

رضا غلامی افزود: رضا بحرکاظمی از تهران، حامد دیلمی از خوزستان، دانیال حجتی از گلستان و حامد رضاپور از تهران در وزن 46 کیلوگرم، میثم رضایی از تهران، مرتضی رنجبر از کرج، مهدی برزگر از خراسان رضوی و محسن رحمانی از کرمانشاه در وزن 54 کیلوگرم اول تا چهارم شدند.

وی ادامه داد: همچنین علی اصغر جبلی از گلستان، مسعود مددی از کرج، سهیل دهقانی از کرمانشاه، نیما الهی قادی از مازندران در وزن 63 کیلوگرم، مصطفی صادق زاده از مازندران، پوریا جهان زاد از کرمانشاه، مجتبی حسین پور از اردبیل و وحید شاه محمدی از همدان در وزن 76 کیلوگرم رتبه های برتر را کسب کردند.

به گفته غلامی، در وزن 100 کیلوگرم سیدمحسن ابراهیمی از مازندران، یاشار عیسی زاده از تهران، محمدرضا موسوی از خوزستان و احمد میرزاپور از خراسان رضوی نیز به مقامهای اول تا چهارم رسیدند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون کشتی کشور گفت: این نفرات برای شرکت در دو تورنمنت تدارکاتی و تورنمت روز جهانی کودک معرفی می شوند و از بین آنها نفرات تیم ملی نوجوانان کشتی آزاد کشور انتخاب می شوند.

در این مسابقات 176 ورزشکار در 10 وزن با یکدیگر رقابت کردند که نتایج روز اول آن نیز به شرح زیر اعلام شد:

مهران شیخی، رضا سالخوره، مهدی جعفری و سجاد عبدی در وزن 42 کیلوگرم، محمد الهی قادی از مازندران، محمد دهقان از فارس، جواد ضیایی و بهروز حیدری از مازندران در وزن 50 کیلوگرم نفرات اول تا چهارم شدند.

لطیف مومنی از مازندران، بهزاد همتی و حاتم اکبرزاده از تهران و سیداحمد محمدی از مازندارن در وزن 58 کیلوگرم، محسن عباسی از کرج، خالد نورفی از تهران، عزت الله اکبری و علی سیفی زاده از مازندران در وزن 69 کیلوگرم مقامهای اول تا چهارم این رقابتها را کسب کردند.

در وزن 85 کیلوگرم نیز مهران میرزایی از همدان، علیرضا محمدی از کرج، محمدرضا خزایی از تهران و مصطفی قاسمی از مازندران اول تا چهارم شدند.