رئیس مجموعه سوارکاری گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: این دوره از مسابقات در هشت کورس با شرکت 90 راس اسب ورزشی در کورسهای ترکمن، دوخون و تروبرد برگزار شد.

حکیم ایگدری افزود: در پایان این دوره ها، آس رامین، سی وا، جردن، سیلوا گلد، پیکولوبیب، دل تکین، بف آو بفت و لازیک به عنوان اسبهای برترهشت کورس معرفی شدند.

وی اظهار داشت: در این مسابقات که حدود شش هزار نفر آن را تماشا می کردند،20 میلیون ریال به مالکان اسبهای برتر به عنوان جائزه اهداء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات کورس بهاره گنبد قرار بود جمعه قبل برگزار شود که به دلیل بارندگی و وضعیت نامساعد جوی ایین مسابقه لغو و روز گذشته برگزار شد.

مجموعه ورزشی گنبد کاووس حدود 160 هکتار وسعت دارد که 40 هکتار آن ورزشی و بقیه زراعی و کشاورزی است.

