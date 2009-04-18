به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آذر منصوری عصر جمعه در جمع بانوان اصلاح طلب در گرگان افزود: فقط هشت نماینده زن در مجلس کشور وجود دارد در حالی که این آمار در کشور افغانستان حدود 25 درصد نمایندگان مجلس است و این دوره مجلس از نظر کم بودن تعداد حضور زنان در دوران پس از انقلاب بی سابقه است.

وی اظهار داشت: مطالبات زنان از انقلاب چیز دیگری بود و عملکرد دولت نهم عکس این مطالبات است و جایگاه زنان در دولت نهم عکس مسیری است که انقلاب برای این گروه تعیین کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در دوران دولت خاتمی، وضعیت زنان بسیار بهتر بود و بسیاری از شاخصهای این قشر رشد کرده بود و در دولت کنونی مسیرها بر خلاف مطالبات زنان است.

منصوری به لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت نهم اشاره و اضافه کرد: یکی از بندهای لایحه چند همسری را رواج می دهد در حالی که دولت به دنبال استحکام بنیان خانواده است.

منصوری بیان داشت: برای تغییر وضع موجود، مشارکت گسترده مردم در انتخابات اصل مهم و ضروری بوده و هر چه مشارکت بیشتر باشد، موفقیت اصلاح طلبان بیشتر است و اصلاح طلبان باید برای مشارکت حداکثری مردم در این دوره انتخابات تلاش و برنامه ریزی کنند.