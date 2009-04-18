باران و برف به 300 هکتار از اراضی کلزا شرق مازندران خسارت زد

مهدی میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف و باران شدید در روزهای گذشته موجب شد به بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی کلزا در منطقه خسارت جدی وارد شود.

وی با بیان اینکه اکثر اراضی کشاورزی منطقه در حال حاضر به کشت کلزا اختصاص دارد خاطرنشان کرد: باتوجه به خسارات وارده این محصول، کشاورزان منطقه متضرر شده اند.

بخشدار هزارجریب ادامه داد: سرما و یخبندان اخیر باعث شکسته شدن سرشاخه های درختان جنگلی در طول جاده های هزارجریب شده است.

میری یادآور شد: باغات سیاه ریشه منطقه بین 30 تا 100 درصد خسارت دیده اند.

وی عنوان کرد: باتوجه به عدم بیمه محصولات در بعضی از نواحی خسارات وارده جبران ناپذیر بوده است و هیچگونه توجیهی برای آن وجود ندارد.

بخشدار هزارجریب نکا افزود: این بارندگی و سرما و یخبندان به اراضی گندم و جو در منطقه نیز آسیبهایی را وارد ساخته که با توجه به فصل بهار و جوانه زدن مجدد، خسارات وارده در این راستا جبران خواهد شد.

بخش هزارجریب نکا دارای 63 روستا با حدود 15هزار نفر جمعیت است.