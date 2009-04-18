کاهش 10 درصدی حق بیمه صیادان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی جمعه شب در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران و کارشناسان شیلات مازندران در بابلسر با اشاره به اینکه دریای خزر به عنوان مرکز بسیار مهم زیستی آبزیان تلقی می شود از انتخاب ایران به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیسیون منابع زنده دریای خزر خبر داد.

وی تصریح کرد: این فرصت بسیار مناسبی بوده تا در جهت برنامه ریزی و حفظ منابع دریای خزر تلاش کنیم.

قاسمی از تشکیل دبیرخانه این کمسیون در انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری خبر داد و افزود: این کمیسیون فعالیت مربوط به مدیریت منابع دریای خزر رابه عهده خواهد داشت.

معاون شیلات ایران در ادامه با اشاره به نام گذاری این سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال الگوی مصرف گفت: باید در سیاستگذاریها و برنامه های شیلاتی به آن توجه جدی داشت و آن را عملی کرد.

مدیر کل شیلات استان مازندران نیز با بیان اینکه براساس قانون برنامه ریزی سال گذشته باید حدود 46هزار تن مجموعه تولیدات شیلاتی اعم از آبزی پروری و صید و صیادی بوده گفت: با تلاش مجموعه شیلات توانستیم 56هزار و691 تن تولید داشته که 10هزار تن نسبت به اهدف کمی برنامه سال گذشته پیش هستیم.

حسن حبیب نژاد همدلی و هماهنگی و تلاش مضاعف را از جمله مسائل زمینه ساز این مهم دانست.

حبیب نژاد افزود: توانمند کردن واحدها و تشکلهای شیلاتی در دستور کار قرار گرفته و معاونت ها باید برنامه هایی اتخاذ کنند تا بخش بیشتری از کارها را تفویض و به کارشناسان واگذار نمایند.

وی با بیان اینکه باید نگاه شیلات به تولیدکنندگان نگاه ترویجی وافزایش تولید در واحد سطح است گفت: تولید معیشتی جامعه تولیدکنندگان برای ما تهدید بوده و باید فعالیت های خود را به سمت اقتصادی کردن فعالیتهای مجموعه تولیدکنندگان هدایت کنیم.

حبیب نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون تنها 30 درصد از ظرفیتهای شیلاتی مازندران استفاده می شود گفت: باید برای بالفعل کردن 70 درصد دیگر سرمایه گذاری و زمینه توسعه آبزی پروری و صید و صیادی و صنایع را فراهم کنیم .

وی در ادامه با تاکید به توجه بیشتر مدیران به بحث تولید و صنایع بازار گفت: با ید تلاش شود تا ماهی را به صورت بسته بندی و بهداشتی و آماده طبخ به مردم عرضه شود و با بهره گیری از تکنولوژی جدید فعالیتهای شیلاتی را ژنیز ارتقاء داده که در این راستا با ارائه یک برنامه منظم و اصولی و فرهنگسازی می توان گامهای موثر و مفیدی برداشت.