اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر افزود: این شهر از ظرفیتهای بین المللی برخوردار بوده از این رو به عنوان شهر نمونه گردشگری انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان ورود اقامت گردشگران وارده به مازندران در نوروز مربوط به رامسر بوده که این امر نشان از ظرفیت بالای این شهر است.

به گفته مشایی، این شهر برای تبدیل شدن به شهر گردشگری الکترونیک نیازمند تامین زیرساختهاست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان داشت: همچنین برای ارتقاء فرهنگ گردشگری باید برنامه ریزی و مدیریت شود.

شهرستان رامسر با 70 هزار نفر جمعیت به عنوان عروس شهرهای ایران معروف است.